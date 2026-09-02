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Alta pressione

Meteo: continua l’alta pressione e tornerà il disagio per caldo previsioni

Le previsioni meteo per la giornata di oggi, 2 settembre, e la tendenza per i prossimi giorni

previsioni meteo 2 settembre

Liguria. L’alta pressione sarà sempre di più la protagonista anche del resto della settimana sul meteo della Liguria secondo i previsori del Limet, Associazione ligure di meterologia, con temperature che nei prossimi giorni saranno ancora in aumento.

Oggi, 2 settembre, sin dal mattino il cielo sarà sereno su tutta la regione o al più leggermente velato. Nel pomeriggio non ci saranno variazioni sostanziali, eccetto qualche addensamento nuvoloso in più nelle zone appenniniche. Venti deboli e variabili. Mare poco mosso. Temperature stazionarie sulla costa minime tra +20 e +24°C, massime tra +27 e +31°C. Nell’interno minime tra +12 e +19°C, massime tra +25 e +32°C.

Previsioni meteo giovedì 3 settembre

Continuano le giornate soleggiate sulla nostra regione. Venti deboli e variabili. Mare poco mosso. Temperature in aumento.

Venerdì 4 settembre

Attenzione, torna il disagio fisiologico per caldo. Tempo stabile e soleggiato su tutta la Liguria. Venti deboli e variabili. Temperature stazionarie. Mare poco mosso. Seguire i prossimi aggiornamenti.

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