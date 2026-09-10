Meteo Liguria, giovedì all’insegna di pioggia e grandine: le previsioni

Genova. Il maltempo continua a imperversare sulla Liguria a causa del sistema perturbato in atto in queste ore sull’Europa centro-occidentale.

L’area più interessata continua a essere il levante: secondo le previsioni meteo Limet, giovedì mattina il cielo sarà da nuvoloso a molto nuvoloso su tutta la regione, con rovesci a carattere temporalesco attesi nella seconda parte della mattinata, in particolare tra promontorio di Portofino e Spezzino e relativi entroterra, dove sono attesi i massimi precipitativi, con ratei orari elevati. Non si escludono locali grandinate con chicchi di piccole dimensioni.

Nel pomeriggio graduale miglioramento con schiarite diffuse sui versanti costieri dello Spezzino, mentre da metà pomeriggio i versanti padani del Savonese, l’interno dell’Imperiese e le Alpi Liguri saranno interessati da nuovi temporali a tratti intensi, in locale sconfinamento verso le coste adiacenti. Possibili forti raffiche in uscita dai temporali nel Savonese ed Imperiese in serata.

Le temperature massime restano stazionarie, minime in lieve calo:

Costa: min: +19°C/+24°C – max: +23°C/+26°C.

Interno: min: +11°C/+18°C – max: +22°C/+24°C.

Meteo Liguria venerdì 11 settembre

Inizialmente sereno o poco nuvoloso su tutta la regione; aumento della nuvolosità nel corso della giornata in particolare tra Savonese e Genovesato, ma senza fenomenologia associata.

Venti fino a forte da nord sul settore centrale al mattino, tra debole e moderato altrove con direzione variabile. Temperature stazionarie o in lieve aumento nei valori massimi.

Meteo sabato 12 settembre

Ulteriore miglioramento con cieli diffusamente sereni o poco nuvolosi sui versanti marittimi, nuvolosità più compatta su quelli padani.

Vento moderato dai quadranti meridionali. Mare stirato sotto costa, mosso al largo. Temperature in lieve rialzo.