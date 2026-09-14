Genova. La seconda settimana di settembre inizia con una giornata stabile e soleggiata con cieli sereni al mattino e velati nelle ore pomeridiane sui settori costieri.

Secondo le previsioni Limet, lunedì 14 settembre è attesa nuvolosità sporadica nelle aree interne potrà localmente evolvere nel corso delle ore pomeridiane (Alpi Liguri e vette Avetane), dando vita a veloci rovesci. Esaurimento dei fenomeni in serata con il ritorno a cieli sereni sull’intero territorio regionale. Venti a regime di brezza: dai quadranti settentrionali in prima mattinata e in tarda serata e dai quadranti meridionali nel corso delle ore diurne in costa. Deboli variabili nelle aree interne.

Mari poco mossi o quasi calmi, temperature minime in leggero aumento sui settori costieri. Massime stazionarie in costa e in aumento nelle aree interne. Forte escursione termica nelle conche e nelle vallate del profondo entroterra.

Costa: min: +19°C/+24°C – max: +26°C/+30°C.

Interno: min: +5°C/+16°C – max: +24°C/+29°C.

Previsioni meteo martedì 15 settembre

Gornata analoga alla precedente dal punto di vista meteorologico con cieli sereni o poco nuvolosi in costa e locali fenomeni di instabilità pomeridiana sulle vette Alpine. Aumento della nuvolosità in serata sui versanti marittimi centro-occidentali in assenza di fenomeni associati.

Venti a regime di brezza: dai quadranti settentrionali in prima mattinata e in tarda serata e dai quadranti meridionali nel corso delle ore diurne in costa. Deboli variabili nelle aree interne. Mari generalmente poco mossi. Temperature stazionarie sia nei valori minimi che in quelli massimi.

Previsioni meteo mercoledì 16 settembre

Aumento della nuvolosità in nottata con possibili precipitazioni sul settore centrale, specie nelle aree interne, nelle ore diurne. Cieli poco nuvolosi sull’estremo Ponente. Possibile peggioramento in serata. Ventilazione in impostazione dai quadranti meridionali. Mari poco mossi o mossi. Temperature stazionarie.