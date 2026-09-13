Genova. Continua l’estate “settembrina” sulla Liguria. Secondo Limet nei prossimi giorni l’anticiclone tenderà a consolidarsi ulteriormente sull’Europa centro-occidentale, con temperature sopra la media stagionale ma caldo comunque sotto controllo.

Domenica il cielo si presenta sereno o velato sull’intera regione. In tale contesto, di notte e al primo mattino, della nuvolosità più bassa potrà interessare i versanti padani centro-occidentali, ma sarà in successivo dissolvimento. Inoltre, durante le ore pomeridiane, è attesa la consueta formazione di nuvolosità cumuliforme sui rilievi delle zone interne, ma con basso rischio di fenomeni significativi associati.

Venti deboli o moderati da settentrione, con possibili rinforzi tra savonese e genovesato al mattino, dalle ore centrali del giorno, la ventilazione tenderà a disporsi dai quadranti meridionali, con intensità debole o, al più, moderata. Mare poco mosso, temperature minime in lieve calo sui versanti padani orientali, stazionarie o in leggero aumento altrove. Massime stabili o in lieve calo lungo la costa, in leggero aumento nell’entroterra.

Costa: min: +18°C/+23°C – max: +26°C/+29°C.

Interno: min: +5°C/+16°C – max: +23°C/+26°C.

Previsioni meteo lunedì 14 settembre

Per tutto il giorno, il cielo si presenterà sereno o, al più, velato sull’intera regione. Tuttavia, nelle ore pomeridiane qualche addensamento cumuliforme potrà interessare i rilievi interni, ma con bassa probabilità di fenomeni significativi associati.

Venti di notte, al mattino e in serata, deboli da settentrione. Durante le ore centrali del giorno, la ventilazione tenderà a disporsi temporaneamente dai quadrati meridionali, con intensità perlopiù debole. Mare quasi calmo. Temperature minime stabili o in lieve aumento nei fondovalle delle zone interne, massime pressoché stazionarie ovunque.

Previsioni meteo martedì 15 settembre

Ancora una giornata stabile e in prevalenza soleggiata, consueta attività cumuliforme pomeridiana sui rilievi delle zone interne. Temperature stazionarie.