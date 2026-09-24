Meteo, in Liguria clima mite ma nuovo aumento delle temperature nei prossimi giorni

Genova.. L’Italia si ritrova al confine tra un intenso promontorio anticiclonico ad ovest ed il ramo discendente di una saccatura ad est, che porta in queste ore un discreto calo delle temperature ma che già dalle prossime lascerà spazio ad una nuova rimonta anticiclonica. Ecco dunque le previsioni di Limet per oggi e i prossimi giorni.

Giovedì 24 settembre

Sarà una giornata stabile, con qualche nube in una mattinata caratterizzata comunque da ampie schiarite, ma con nubi alte in transito a partire da metà mattinata e nel corso del pomeriggio.

Venti deboli con direzione variabile al mattino, moderati dai quadranti meridionali nel pomeriggio, tesi sui versanti padani del settore centrale, in particolare sui crinali esposti. Mare generalmente poco mosso, mosso a ponente in serata. Temperature in lieve calo, specialmente nei valori massimi: sulla costa minime tra 15 e 20 gradi, massime tra 22 e 25 gradi; all’interno minime tra 6 e 14 gradi, massime tra 18 e 25 gradi.

Venerdì 25 settembre

Ancora cielo velato sulla regione, con cumuli in formazione nell’interno nel corso del pomeriggio ma senza fenomeni di rilievo.

Venti da debole a moderato dai quadranti settentrionali. Mare generalmente mosso, molto mosso nell’imperiese e al largo. Temperature in aumento, in particolare nei valori massimi.

Sabato 26 settembre

Ampie schiarite su tutta la regione in particolare al mattino, mentre nel pomeriggio cumuli in formazione sporcheranno i cieli dei settori interni.

Vento dai quadranti settentrionali sui versanti padani, da sud su quelli marittimi. Mare da poco mosso a mosso. Temperature stazionarie.