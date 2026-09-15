Genova. Mattinata accompagnata da cieli sereni o al più poco nuvolosi sull’intero territorio regionale. Nel corso delle ore pomeridiane fenomeni locali di instabilità andranno ad interessare le vette Avetane e più sporadicamente le Alpi Liguri, mentre rimarranno invariate le condizioni meteo sui versanti marittimi. Aumento della nuvolosità nel corso della serata a partire dal settori centro-occidentali.
Situazione: il dominio anticiclonico sul bacino del Mediterraneo lascia spazio ad un veloce affondo Atlantico tra la giornata di mercoledì e quella di giovedì. La giornata di oggi trascorrerà ancora all’insegna del bel tempo sulle regioni settentrionali con cieli tersi e temperature generalmente in media.
Venti: a regime di brezza: dai quadranti settentrionali in prima mattinata e in tarda serata e dai quadranti meridionali nel corso delle ore diurne in costa. Deboli variabili nelle aree interne.
Mari: poco mossi al largo e quasi calmi sotto costa.
Temperature: minime in leggero aumento sui settori costieri e nelle vallate cittadine. Massime stazionarie su tutti i settori.
Costa: min: +19°C/+24°C – max: +26°C/+29°C.
Interno: min: +5°C/+16°C – max: +24°C/+30°C.