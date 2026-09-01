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Meteo, giornata parzialmente nuvolosa, con temperature in lieve aumento. Possibili piogge sui versanti padani previsioni

Primissimi giorni di Settembre in compagnia dell’alta pressione: tempo stabile sulla nostra regione, seppur con qualche disturbo, specie nella giornata di mercoledì

Generico agosto 2026

Genova. Cieli poco o parzialmente nuvolosi in mattinata sui settori costieri con tassi di umidità localmente elevati nel corso delle prime ore diurne; Cieli sereni nelle aree interne. Nel corso del pomeriggio nuvolosità in decentramento verso i settori interni con possibilità di rovesci anche a sfondo temporalesco (limitate alla Val d’Aveto e al comparto delle Alpi Liguri). Velature in transito serale con qualche brandello di nuvolosità bassa sulle coste del settore centrale.

Primissimi giorni di Settembre in compagnia dell’alta pressione: Tempo stabile sulla nostra regione, seppur con qualche disturbo, specie nella giornata di Mercoledì. Datimeteo storici

Venti: deboli: dai quadranti settentrionali in prima mattinata e in serata e dai quadranti meridionali nel corso delle ore diurne in costa.
Mari: mossi o localmente molto mossi in mattinata, con possibili locali rinforzi al largo delle coste Spezzine. Scaduta pomeridiana con mari poco mossi su tutti i settori entro sera.

Temperature: In leggero aumento nei valori minimi in costa. Stazionarie nei valori massimi, ad esclusione delle vallate cittadine, ove saranno possibili picchi superiori ai +30°C
Costa: min: +22°C/+26°C – max: +27°C/+31°C.
Interno: min: +9°C/+19°C – max: +25°C/+32°C.

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