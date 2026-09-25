Genova. Tra la notte e la mattinata annuvolamenti sparsi sulla regione, maggiormente concentrati sui versanti padani centro-occidentali dove non si esclude qualche piovasco in mattinata a ridosso delle Alpi Liguri. Tra la tarda mattinata ed il mezzogiorno tendenza a rasserenamento lungo le coste del settore centro-orientale. Resterà qualche nube sui versanti padani, soprattutto tra Val Bormida ed Alpi Liguri, senza precipitazioni.
Situazione: Un veloce nucleo instabile lambirà la nostra regione nella giornata di venerdi 25 settembre con annuvolamenti specie nelle zone interne, ma basso rischio di fenomeni. Fine settimana nel complesso soleggiato e con temperature massime in aumento.
Venti: Moderati da nord o nord est al mattino, in attenuazione fino a deboli nell’arco della giornata, con possibili brezze sotto costa a levante.
Mari: Stirato sotto costa, mosso al largo e su estremo ponente al mattino, ma con moto ondoso in attenuazione in giornata.
Temperature: In aumento le minime, in calo le massime specie nei settori interni
Costa: min: +18°C/+20°C – max: +22°C/+24°C.
Interno: min: +9°C/+15°C – max: +16°C/+21°C.