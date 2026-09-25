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Meteo, giornata nuvolosa ma asciutta con temperature in calo. Fine settimana soleggiato previsioni

n veloce nucleo instabile lambirà la nostra regione nella giornata di venerdi 25 settembre con annuvolamenti specie nelle zone interne, ma basso rischio di fenomeni

Generico settembre 2026

Genova. Tra la notte e la mattinata annuvolamenti sparsi sulla regione, maggiormente concentrati sui versanti padani centro-occidentali dove non si esclude qualche piovasco in mattinata a ridosso delle Alpi Liguri. Tra la tarda mattinata ed il mezzogiorno tendenza a rasserenamento lungo le coste del settore centro-orientale. Resterà qualche nube sui versanti padani, soprattutto tra Val Bormida ed Alpi Liguri, senza precipitazioni.

Situazione: Un veloce nucleo instabile lambirà la nostra regione nella giornata di venerdi 25 settembre con annuvolamenti specie nelle zone interne, ma basso rischio di fenomeni. Fine settimana nel complesso soleggiato e con temperature massime in aumento.

Venti: Moderati da nord o nord est al mattino, in attenuazione fino a deboli nell’arco della giornata, con possibili brezze sotto costa a levante.

Mari: Stirato sotto costa, mosso al largo e su estremo ponente al mattino, ma con moto ondoso in attenuazione in giornata.

Temperature: In aumento le minime, in calo le massime specie nei settori interni
Costa: min: +18°C/+20°C – max: +22°C/+24°C.
Interno: min: +9°C/+15°C – max: +16°C/+21°C.

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