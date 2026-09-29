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Estate che si allunga

Meteo, giornata nuvolosa ma asciutta: ancora temperature miti, sopra la media stagionale previsioni

Permangono condizioni si stabilità sul bacino del Mediterraneo. La nostra regione vedrà giornate caratterizzate da nuvolosità sparsa, seppur in un contesto anticiclonico e con temperature stabili su valori tardo-estivi

Generico settembre 2026

Genova. Nuvolosità medio-alta in transito sulla nostra regione: interessato il Ponente in mattinata e i restanti settori tra pomeriggio e serata. Assenza di fenomeni associati.

Situazione: Permangono condizioni si stabilità sul bacino del Mediterraneo. La nostra regione vedrà giornate caratterizzate da nuvolosità sparsa, seppur in un contesto anticiclonico e con temperature stabili su valori tardo-estivi.

Venti: a regime di brezza: dai quadranti settentrionali in prima mattinata e in tarda serata e dai quadranti meridionali nelcorso delle ore diurne. Locali rinforzi da Est/Sud-Est sulle coste Imperiesi a partire dalle ore pomeridiane.

Mari: quasi calmi o calmi sulle coste del Centro-Levante; Poco mossi o localmente mossi sui bacini di Ponente

Temperature
stazionarie su valori superiori alla media del periodo.
Costa: min: +16°C/+22°C – max: +24°C/+28°C.
Interno: min: +5°C/+15°C – max: +20°C/+25°C.

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