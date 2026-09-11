Genova. Al mattino nuvolosità sparsa su tutta la regione, più intensa sul settore centrale costiero dove non si esclude qualche sporadico rovescio in veloce attenuazione. Nubi medio-alte anche compatte da nord-ovest in arrivo nel pomeriggio, con il sole che potrebbe vedersi come dietro un vetro smerigliato; resteranno comunque possibili nubi più basse specie nei settori interni senza fenomeni. Deciso miglioramento in serata su tutta la Liguria con ampie schiarite.
A seguito del sistema perturbato che ha interessato la Liguria, si stabiliranno condizioni di variabilità, con temperature più gradevoli. In genere basso il rischio di precipitazioni.
Venti: Deboli di direzione variabile tendenti a divenire meridionali nel pomeriggio
Mari; Mosso, molto mosso al largo per onda lunga da sud-ovest.
Temperature: In calo le minime, stazionarie o in contenuto aumento le massime
Costa: min: +19°C/+22°C – max: +24°C/+27°C.
Interno: min: +11°C/+18°C – max: +22°C/+24°C.