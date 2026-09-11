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Meteo, giornata nuvolosa con temperature in calo. Fine settimana ancora con il sole previsioni

A seguito del sistema perturbato che ha interessato la Liguria, si stabiliranno condizioni di variabilità, con temperature più gradevoli.

Generico settembre 2026

Genova. Al mattino nuvolosità sparsa su tutta la regione, più intensa sul settore centrale costiero dove non si esclude qualche sporadico rovescio in veloce attenuazione. Nubi medio-alte anche compatte da nord-ovest in arrivo nel pomeriggio, con il sole che potrebbe vedersi come dietro un vetro smerigliato; resteranno comunque possibili nubi più basse specie nei settori interni senza fenomeni. Deciso miglioramento in serata su tutta la Liguria con ampie schiarite.

A seguito del sistema perturbato che ha interessato la Liguria, si stabiliranno condizioni di variabilità, con temperature più gradevoli. In genere basso il rischio di precipitazioni.

Venti: Deboli di direzione variabile tendenti a divenire meridionali nel pomeriggio
Mari; Mosso, molto mosso al largo per onda lunga da sud-ovest.

Temperature: In calo le minime, stazionarie o in contenuto aumento le massime
Costa: min: +19°C/+22°C – max: +24°C/+27°C.
Interno: min: +11°C/+18°C – max: +22°C/+24°C.

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