Genova. Al mattino rovesci sparsi sul settore centrale e a levante, sia sulla costa che nell’interno, in una fase in cui potranno assumere anche carattere di stazionarietà; più ai margini il settore centro-occidentale, con rovesci intermittenti, cieli da poco nuvolosi a nuvolosi a ponente. Da metà mattinata fino al primo pomeriggio aumento delle precipitazioni sul centro-levante specialmente interno, dove i ratei orari potranno essere localmente elevati.
Nel pomeriggio rovesci a carattere temporalesco sul settore centro-occidentale, in una nuova fase in cui potranno assumere carattere di stazionarietà. Miglioramento in serata.
Situazione: Il transito di un disturbo in quota determina condizioni di instabilità diffusa sul Nord Italia, favorite dai forti contrasti termici con il suolo e la superficie del mare che aumentano l’energia in gioco.
Temporali localmente forti sul centro-levante interno tra metà mattinata e le ore centrali, sul settore del centro-ponente nel pomeriggio, con ratei orari anche elevati. Prestare attenzione alla repentina risposta dei rii minori nelle zone sopracitate. Raffiche di vento fino a forti in uscita dai temporali.
Venti: Moderato a rotazione ciclonica. Prestare attenzione alle possibili raffiche di vento fino a forti in uscita dai temporali.
Mari: Da mosso a molto mosso.
Temperature: Minime stazionarie, massime in leggero calo sul centro e a levante.
Costa: min: +19°C/+23°C – max: +23°C/+26°C.
Interno: min: +12°C/+18°C – max: +19°C/+25°C.