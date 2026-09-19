Liguria. Ultime note instabili sulla Liguria nella giornata di sabato 19 settembre. Seguirà un periodo di tempo soleggiato e più caldo del normale, stante l’espansione dell’alta pressione sul Mediterraneo. Ecco in dettaglio le previsioni del centro Limet.
Cielo e Fenomeni
Al mattino nubi sparse sui versanti padani, specie centro-occidentali dove non si esclude qualche piovasco in Val Bormida, ma in rapida attenuazione. Nel pomeriggio nubi cumuliformi sull’Appennino centro-orientale con qualche sporadico rovescio, in veloce cessazione prima del tramonto. Sul resto della regione tempo in genere soleggiato.
Minime stazionarie, massime in aumento
Venti
Moderati da nord al mattino sul settore centro-occidentale della costa, in indebolimento. Venti deboli variabili nel pomeriggio.
Mari
Quasi calmo o poco mosso.
Temperature
Minime stazionarie, massime in aumento
Costa: min: +17°C/+21°C – max: +25°C/+28°C.
Interno: min: +11°C/+16°C – max: +21°C/+26°C.
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