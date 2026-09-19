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Bel tempo

Meteo, sabato caldo e abbastanza soleggiato: possibili isolati rovesci sull’Appennino previsioni

Ultime note instabili, prima di una nuova espansione dell'alta pressione

Generico settembre 2026

Liguria. Ultime note instabili sulla Liguria nella giornata di sabato 19 settembre. Seguirà un periodo di tempo soleggiato e più caldo del normale, stante l’espansione dell’alta pressione sul Mediterraneo. Ecco in dettaglio le previsioni del centro Limet.

Cielo e Fenomeni

Al mattino nubi sparse sui versanti padani, specie centro-occidentali dove non si esclude qualche piovasco in Val Bormida, ma in rapida attenuazione. Nel pomeriggio nubi cumuliformi sull’Appennino centro-orientale con qualche sporadico rovescio, in veloce cessazione prima del tramonto. Sul resto della regione tempo in genere soleggiato.

Venti

Moderati da nord al mattino sul settore centro-occidentale della costa, in indebolimento. Venti deboli variabili nel pomeriggio.

Mari

Quasi calmo o poco mosso.

Temperature

Minime stazionarie, massime in aumento
Costa: min: +17°C/+21°C – max: +25°C/+28°C.
Interno: min: +11°C/+16°C – max: +21°C/+26°C.

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