Caldo, in Liguria l’estate non molla la presa: per tutta la settimana temperature sopra la media

Genova. Il 1° settembre segna per convenzione l’inizio dell’autunno meteorologico, ma in Liguria l’estate dominerà la scena ancora per diversi giorni con temperature sopra la media del periodo, per quanto non si possa parlare di una vera ondata di calore. La conferma arriva dalle ultime previsioni meteo di Arpal che vedono un rafforzamento dell’anticiclone da metà settimana con bel tempo ed effetti sul termometro fino al prossimo weekend.

“Non ci sono segnali così marcati di aumento delle temperature, anche se torneremo oltre la media stagionale – spiega il meteorologo Mario Lecca – ma senza raggiungere valori o lunghezze estreme. Sulla costa abbiamo già registrato 30 gradi: arriveremo intorno a 32, però le brezze di mare continueranno a mitigare. Farà più caldo nelle aree interne con poco ricambio d’aria. Le giornate di picco saranno verso il fine settimana, poi si intravede un lento ritorno verso le medie del periodo”.

Nei prossimi giorni sono previsti tassi di umidità medio-alti che aumenteranno un po’ il disagio fisiologico, mentre giovedì è possibile che possa innescarsi un effetto favonio con correnti da nord che seccheranno l’aria ma porteranno qualche grado in più. Si tratterà comunque di “fenomeni molto brevi e secondari”, spiega Lecca, rispetto alla dinamica generale in cui restano prevalenti i flussi meridionali.

Non sono previste notti “super tropicali” come quelle delle scorse settimane: le temperature minime dovrebbero restare poco sopra i 20 gradi sulla costa, anche grazie al minore irraggiamento e alla diminuzione delle ore di luce.

Già dal weekend dovrebbe iniziare un progressivo calo termico che però sarà “molto lento e graduale“, specifica il previsore di Arpal, dopodiché gli scenari disegnati dai modelli meteorologici sono ancora incerti: “Dal 10-12 settembre si intravede qualche segnale di instabilità a causa di un minimo depressionario in formazione sui mari del Nord, ma è molto presto per formulare una previsione”.

Per l’autunno, com’è ormai consuetudine, bisognerà tenere d’occhio il potenziale di energia espresso dal Mar Ligure, che tuttora si presenta troppo caldo: “Oggi siamo a circa 3 gradi sopra la media, ma quest’estate siamo arrivati anche a 5-6 gradi di anomalia nei momenti di picco”. Il prolungamento della stagione calda non aiuterà certo a ritrovare l’equilibrio, considerato che le masse d’acqua ci mettono molto più tempo a raffreddarsi rispetto al suolo.