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Operazione

Ancora controlli anti “falso” al Porto Antico: 250 tra borse e abiti sequestrati

Durante il servizio gli agenti hanno fermato un uomo che, al termine degli accertamenti, è stato denunciato

Generico settembre 2026

Genova. Circa 250 tra borse e capi di abbigliamento con marchi contraffatti di note griffe sono stati sequestrati dalla polizia Locale nel corso di un nuovo servizio di controllo in zona Galeone, al Porto Antico di Genova.

L’operazione, condotta nel pomeriggio di sabato 12 settembre, rientra fra le attività messe in campo per contrastare la vendita abusiva e il commercio di prodotti contraffatti.

A intervenire è stato il reparto sicurezza urbana – nucleo antidegrado. Durante il servizio gli agenti hanno fermato un uomo che, al termine degli accertamenti, è stato denunciato. La merce che aveva con sé, destinata alla vendita, è stata sottoposta a sequestro.

Nella stessa zona gli agenti hanno individuato un ulteriore quantitativo di prodotti contraffatti. Si tratta di merce rinvenuta in un’area e che, allo stato attuale, non attribuibile a specifici responsabili: anche questi articoli sono stati sequestrati.

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