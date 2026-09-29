Commercio, niente riapertura per il mercato di via Isonzo: il concessionario vicino ad alzare bianca bianca

Genova. Due notizie, di segno opposto, che riguardano due strutture commerciali importanti per i cittadini di quartieri – uno a ponente e uno a levante – durante il consiglio comunale di oggi a Genova.

Nel corso della discussione degli articoli 54, interrogazioni a risposta immediata, la giunta ha fornito chiarimenti in merito al futuro del mercato ortofrutticolo di via Isonzo 25 rosso, a Sturla, e alle prospettive per il discount Lidl di piazza Di Vittorio a Sestri Ponente.

L’interrogazione su Sturla è stata presentata da Serena Finocchio, consigliera del Pd, mentre Valeriano Vacalebre ha chiesto lumi su Sestri Ponente.

A entrambi gli articoli 54 ha risposto l’assessora al Commercio Tiziana Beghin.

Sul mercato di via Isonzo, struttura di 200 metriquadri di cui era stata presentata la ristrutturazione alla fine del 2024, ma chiuso dalla scorsa estate, Beghin ha spiegato che il consorzio La Grande Spesa, che aveva ottenuto una concessione di 20 anni, avrebbe chiesto la possibilità di abbassare il canone: prima della chiusura estiva, nel mercato, era rimasto un solo banco di frutta e verdura.

“Non ci sono state inadempienze fino a oggi – ha detto Beghin – perché fino a oggi sono stati eseguiti interventi di riqualificazione compensati con lo scomputo del canone, ma è vero che il progetto gestionale prevedeva insediamento di diverse attività commerciali, non una sola. La direzione Patrimonio sta cercando di capire se ci siano presupposti per un abbassamento del canone ma non sembra essere possibile quindi probabile che il consorzio decida di recedere. Se accadrà il mercato tornerà quindi nella disponibilità del Patrimonio”.

Sulla Lidl di Sestri Ponente, su cui il consigliere Vacalebre ha avuto notizie verosimili di imminente chiusura, Beghin smentisce ci sia un passo indietro della proprietà.

L’esercizio è importante per la zona, dove insistono abitazioni Erp ed è abitata da molti anziani e persone fragili che difficilmente possono scendere a valle. “La situazione ci è già stata portata all’attenzione da tempo – ha affermato Beghin – partendo dal presupposto che l’apertura del nuovo punto vendita in area ex Marconi è là da venire, oggi non abbiamo alcuna notizia di chiusura ma sono state portati avanti interlocuzioni con i marchi che hanno parlato di eventuale doppio punto vendita. Anche il municipio si sta adoperando sul tema nella consapevolezza che è un presidio commerciale è necessario alla zona”.