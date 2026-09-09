Medusei (Futuro Nazionale): “Sosterrò Bucci”. Il Pd: “Da oggi in maggioranza un partito fascista”

Genova. Il consigliere regionale Gianmarco Medusei, ex presidente dell’assemblea eletto prima con la Lega e poi con Fratelli d’Italia, è passato ufficialmente al gruppo misto dopo aver aderito a Futuro Nazionale, il partito del generale Roberto Vannacci. Una mossa che tuttavia non pregiudicherà il sostegno alla giunta Bucci, come ha chiarito oggi in aula annunciando nel contempo le dimissioni da vicepresidente della commissione Antimafia.

“Mi sono candidato a sostegno del presidente Bucci – ha detto Medusei – e ho ottenuto quasi 2.800 preferenze che rappresentano una responsabilità che intendo onorare. Per rispetto nei confronti di quel consenso continuerò a sostenere iniziative coerenti con programma di governo”, mentre sui temi nazionali “rivendicherò la mia libertà di valutazione, caso per caso, in coerenza con il programma di Futuro Nazionale“. Oggi il consigliere ha votato col centrodestra sull’autonomia differenziata. “È fondamentale distinguere ciò che deriva dal consenso elettori da una nomina frutto di accordo politico, per questo lascio l’incarico di vicepresidente della quinta commissione”, ha aggiunto.

Dura la reazione dell’opposizione. “Una maggioranza che si sposta ulteriormente a destra, apripista di un esperimento pericoloso con un partito dichiaratamente fascista che fa parte della maggioranza al governo della Regione – interviene in aula Simone D’Angelo del Pd -. Ne prendiamo atto con grande preoccupazione. Da oggi la nostra opposizione dovrà essere ancora più vigorosa”.

“È un’idiozia talmente grossa che va nell’ambito delle barzellette“, la secca replica del presidente Marco Bucci a margine della seduta.

Secondo Gianni Pastorino della Lista Orlando “da oggi la maggioranza che sostiene la giunta Bucci in Regione non è più composta da 18 consiglieri, ma da 17 e mezzo. Le dichiarazioni rese in aula da Gianmarco Medusei rendono evidente una contraddizione politica che non può essere liquidata come una semplice questione interna al centrodestra. In sostanza Medusei si dichiara dentro o fuori dalla maggioranza a seconda delle questioni in discussione. Siamo di fronte a una maggioranza a intermittenza, nella quale si cerca di tenere i piedi in tutte le scarpe. Medusei dica se sostiene politicamente il centrodestra oppure se rappresenta un movimento alternativo ai partiti che lo compongono”.