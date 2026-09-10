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Riconoscimento

Media Val Bisagno, festa in Municipio per i volontari dell’Acquedotto Storico: consegnati gli attestati di sicurezza fotogallery

Un riconoscimento per dire grazie a donne e uomini che, con dedizione e spirito di servizio, si occupano costantemente della pulizia, manutenzione e valorizzazione di uno dei sentieri più suggestivi e preziosi del territorio

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Genova. Una serata di celebrazione, gratitudine e senso di comunità. L’aula consiliare del Municipio IV Media Val Bisagno si è accesa di festa per la consegna ufficiale degli attestati di frequenza ai volontari dell’Acquedotto Storico di Genova.

Un riconoscimento, voluto dal Presidente e dalla Giunta municipale per dire grazie a donne e uomini che, con dedizione e spirito di servizio, si occupano costantemente della pulizia, manutenzione e valorizzazione di uno dei sentieri più suggestivi e preziosi del territorio.

Al centro dell’evento, la consegna dei patentini—dalla validità di 5 anni—per l’utilizzo in sicurezza delle attrezzature da lavoro. Grazie al corso promosso dal Municipio, i volontari hanno potuto acquisire competenze tecniche indispensabili per maneggiare decespugliatori, motoseghe, soffiatori e tutti i dispositivi necessari alla cura dei sentieri e delle aree verdi.

“Un momento fondamentale per tutelare chi, ogni giorno, si prende cura del nostro territorio”, spiegano dal municipio Claudia Benassi, assessora alla Promozione della Vallata, e Marina Pastorino, assessora alla Cultura e Associazionismo. La formazione garantisce infatti la massima sicurezza durante le attività di manutenzione, unendo la passione civica alla tutela personale.

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