Maxi ordigni bellici scoperti da un sub, la bonifica dei palombari dello Sdai

Framura. Una segnalazione arrivata da un sub ha fatto scattare i controlli del personale del 5° Nucleo Operatori Subacquei della Guardia Costiera di Genova, che hanno portato al rinvenimento, sul fondale antistante Framura, di due grandi ordigni bellici residuati della Seconda Guerra Mondiale.

Dopo il ritrovamento sono intervenuti i palombari del Gruppo Operativo Subacquei distaccati presso il Nucleo Sdai (Sminamento Difesa Antimezzi Insidiosi) della Spezia, con il supporto dei mezzi navali della Capitaneria di Porto.

Sui fondali sono stati trovati una mina sferica del diametro di circa 1,2 metri e un siluro pesante, lungo circa 7 metri, che sono poi stati bonificati in mare.