Marina Militare Nastro Rosa Veloce, il via venerdì 25 settembre dal porto antico di Genova

Genova. Venerdì 25 settembre prenderà il via a Genova la sesta edizione del Marina Militare Nastro Rosa Veloce – Il Giro dell’Italia a Vela 2026: gli equipaggi salperanno alla volta di Trieste, dove la regata si concluderà in occasione della 58ª Barcolana, la manifestazione velica più grande e affollata del mondo, dopo aver navigato non stop per 1.492 miglia in direzione Ovest-Est, dal Mar Ligure al Mare Adriatico.

La cerimonia di presentazione degli equipaggi si terrà alle 11, al Galata Museo del Mare a cui è atteso anche il presidente della Regione Liguria Marco Bucci. La cerimonia sarà preceduta alle ore 10, dall’esibizione della Fanfara del Comando Interregionale Marittimo Nord.

Dopo la partenza da Genova, le imbarcazioni punteranno verso i gate di Pisa, Amalfi e Venezia prima di raggiungere il traguardo di Trieste, spingendosi fino all’Isola delle Correnti, l’estremità più meridionale della Sicilia e punto più a sud toccato dall’intero percorso.

Il Marina Militare Nastro Rosa Veloce 2026 è un’iniziativa del Ministero della Difesa, della Marina Militare e Difesa Servizi, realizzata in collaborazione con SSI Sports & Events, con la partnership istituzionale del Ministro per lo Sport e i Giovani e del Ministero del Turismo, Valore Paese Italia, Regione Liguria e Comune di Genova, il supporto della Federazione Italiana Vela e del Comitato Organizzatore della XX Edizione dei Giochi del Mediterraneo – Taranto 2026, RORC (Royal Ocean Racing Club), lo Yacht Club Italiano, Yacht Club La Maddalena, SVBG (Società Velica di Barcola e Grignano), MUMA (Istituzione Musei del Mare e delle Migrazioni) e Associazione Promotori Musei del Mare Onlus e il patrocinio del CONI. Una sfida di respiro internazionale che unisce sport, istituzioni e territori in un unico grande racconto: quello dell’Italia che vive, cresce e si riconosce nel mare.

La competizione veicola anche i valori della Marina Militare di cui porta il vessillo: la vela diventa il linguaggio attraverso cui trasmettere valori fondanti come disciplina, spirito di squadra, leadership, senso del dovere e capacità di affrontare le sfide. La regata intende celebrare e promuovere la storia marittima italiana, collegando le quattro repubbliche marinare, evidenziando il loro contributo storico e culturale. Al termine della regata verrà assegnato anche il prestigioso premio “Repubbliche Marinare” all’equipaggio che avrà conseguito il miglior tempo al passaggio ai gate di Pisa, Amalfi e Venezia.

Il Marina Militare Nastro Rosa Veloce 2026 si conferma la regata più lunga e iconica del Mediterraneo, superando di oltre il doppio la Middle Sea Race, seconda per lunghezza con 606 miglia, e per la sua straordinaria complessità tecnica, attira atleti da tutto il mondo.

Il livello agonistico dell’edizione 2026 si annuncia particolarmente elevato grazie alla partecipazione di team nazionali e internazionali di primissimo piano: attraverso regate di qualificazione in programma dal 18 al 24 settembre, degli oltre 20 equipaggi candidati ne saranno selezionati 10 che parteciperanno alla 6ª edizione del Marina Militare Nastro Rosa Veloce 2026. Il 25 settembre verranno quindi presentati gli equipaggi che si confronteranno a bordo dei tecnologici e performanti Figaro Bénéteau 3, primi monotipi di serie dotati di foil, sfidando i venti e le correnti del Mediterraneo.

Dal 18 al 25 settembre, presso il Galata Museo del Mare, in occasione delle regate di qualificazione e della partenza del Marina Militare Nastro Rosa Veloce 2026, sono allestiti alcuni infopoint: quello della Marina Militare, dove è possibile scoprire le attività svolte dalla Forza Armata, assistere a lezioni di Carteggio Nautico e utilizzare strumenti nautici e meteorologici; quello della Federazione Italiana Vela, dove si possono provare simulatori di vela, quello della Regione Liguria, Comune di Genova e quello di Honda Marine.

Tutte le informazioni sul Marina Militare Nastro Rosa Veloce 2026 sono consultabili sul sito www.nastrorosatour.it