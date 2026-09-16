Mappiamoci approda nel Levante: il 18 settembre i giovani possono comunicare le proprie idee

Genova. Venerdì 18 settembre il progetto Mappiamoci – Dove le idee dei giovani trovano spazio, dopo i primi due appuntamenti in Val Polcevera e in Val Bisagno, farà tappa al centro civico Vallesturla di via Posalunga 12.

Protagonisti del percorso partecipativo itinerante promosso dalla consigliera delegata alle Politiche giovanili, Francesca Ghio, in collaborazione con la Consulta dei Giovani e con le consigliere e i consiglieri under 35 dei Municipi coinvolti, saranno le ragazze e i ragazzi residenti nei Municipi VIII Medio Levante e IX Levante, che dalle ore 17.30 presenteranno spunti e proposte progettuali per migliorare i servizi locali dedicati proprio alle nuove generazioni.

Il pomeriggio sarà strutturato in modo dinamico per favorire il confronto orizzontale. La prima fase di accoglienza e registrazione sarà seguita da un momento istituzionale nel quale interverranno la sindaca di Genova, Silvia Salis; la consigliera delegata alle Politiche per i Giovani, Francesca Ghio; la presidente del Municipio VIII Medio Levante, Anna Palmieri; il presidente del Municipio IX Levante, Federico Bogliolo.

Con lo stesso format delle prime due tappe, la giornata proseguirà con attività interattive e tavoli tematici di confronto per immaginare e costruire insieme nuove opportunità per i più giovani.

Come i precedenti incontri, anche l’appuntamento di venerdì servirà a mappare i servizi esistenti sul territorio di levante per ragazze e ragazzi under 35, ascoltare le loro reali necessità e raccogliere proposte progettuali concrete: l’obiettivo è quello di costruire una mappa digitale interattiva e una rete territoriale sempre più solida e reattiva.

Al termine del tour, che toccherà tutti i Municipi del Comune, i risultati del progetto “Mappiamoci” confluiranno in un report finale dettagliato. Il documento analizzerà le criticità emerse, i servizi da implementare e le proposte concrete per una città a misura di giovane.

Per partecipare è richiesta la registrazione.

“Partiamo da una convinzione semplice: una città giusta non si costruisce dall’alto, ma nei quartieri, insieme alle persone che li vivono – dichiara la consigliera delegata Francesca Ghio – i Municipi del levante rappresentano un territorio ampio e diverso, dove in alcuni casi, come abbiamo visto negli altri quartieri, le opportunità, gli spazi e i servizi non sono distribuiti allo stesso modo. Per questo crediamo che la politica debba partire dai territori locali, dall’ascolto e dalla partecipazione, soprattutto dai bisogni dei giovani che rappresentano i cittadini del futuro, ma che rappresentano un presente da coinvolgere. Mappiamoci nasce proprio da qui: mappare ciò che c’è, far emergere ciò che manca e trasformare bisogni e idee in proposte concrete. Dalla cultura agli spazi di socialità, dallo sport alla mobilità, vogliamo costruire una rete che tenga insieme persone, associazioni, istituzioni e realtà del territorio. Perché una comunità è davvero forte quando nessuno resta ai margini e quando le decisioni si costruiscono dal basso, insieme. Invito ragazze e ragazzi della zona del Levante a vederci venerdì al Centro Civico Vallesturla per immaginare e costruire, insieme, il futuro dei nostri quartieri”.