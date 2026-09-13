Mantova – Sampdoria LIVE (0-0): ancora reti inviolate dopo i primi 45 minuti

MANTOVA 0 – 0 SAMPDORIA

Secondo tempo

46′ Termina qua la prima frazione di gioco con le proteste della panchina della Samp. Poco prima del fischio, Insigne viene servito e supera ampiamente Silva in velocità. Il difensore, per stoppare l’azione, decide di tenere per la maglietta il laterale stoppando l’azione. Per Chiffi nessuna ammonizione, non ci sta la squadra avversaria.

45′ Assegnato un minuto di recupero.

42′ Ammonito Modesto per proteste. Poco dopo ammonito anche Henderson per un intervento su Ruocco. Inizia a scaldarsi la sfida anche sotto il punto di vista del nervosismo.

38′ Altra occasione per la Sampdoria non capitalizzata. La squadra di Corradi arriva in area ma poi difficilmente trova il varco giusto per calciare. Solamente una conclusione infatti per i genovesi, già quattro per il Mantova, zero le parate effettuate dai portieri.

33′ Clamoroso Gliozzi che uno contro uno con Vindhal calcia fuori dai pali. Anche se avesse segnato, la rete sarebbe stata annullata per fuorigioco. Rimane comunque la brutta conclusione della punta di casa.

27′ Ammonito Insigne per proteste, Chiffi non ci sta e gli mostra il giallo. Primo cartellino della partita.

25′ Fallo di Begic a centrocampo, punizione per il Mantova. Ignacchiti mette dentro dalla trequarti, pallone recuperato dalla Samp e regalato al Mantova. Inizia il palleggio dei padroni di casa, sempre attenti nel recuperare il pallone e impostare il gioco.

19′ In questi minuti molto più sul pezzo la Samp. Diversi tentativi con palla alta hanno fatto vacillare la difesa mantovana. Manca sempre l’ultimo zampino sotto porta a chiudere le azioni, ma sembra che i blucerchiati abbiano trovato la chiave giusta utilizzando Insigne come regista offensivo. Si è cercato molte volte l’ex europeo, soprattutto una volta superata la trequarti.

13′ Ottima azione personale di Silva che scarta un paio di giocatori avversari e poi tenta la conclusione a giro. Nulla da fare però, la conclusione non è all’altezza della giocata. Partita in questo momento molto bloccata, diversi palloni persi a centrocampo per ambo le squadre in questi ultimi minuti e nessuna azione pericolosa fino ad ora.

9′ Il Mantova spinge forte nell’area avversaria, cross teso dentro che attraversa tutta l’area fino ad arrivare a Ruocco che, di contro balzo, colpisce una maglia blucerchiata e guadagna un altro angolo.

7′ Si vede nell’area avversaria anche la Sampdoria con Henderson. Nulla di pericoloso, il centrocampista prende il fondo e cerca il cross basso. Rimpallato, la sfera torna sullo scozzese e finisce in rimessa dal fondo.

4′ Primo squillo del Mantova, ottimo filtrante per Gliozzi che cerca il primo palo, pallone murato da Gartenmann in corner. Sugli sviluppi dell’angolo, prima battuta e nuovo angolo, la seconda termina poi in rimessa laterale per la Sampdoria.

1′ Si inizia, subito lancio lungo della Samp con annesso recupero palla del Mantova. Poi il disimpegno sbagliato e il recupero palla della Sampdoria che gestisce davanti alla difesa.

Primo tempo

Le formazioni:

Mantova: 22 Bardi, 5 Tomasevic, 29 Cella, 27 Castellini, 41 Silva, 25 Ignacchiti, 80 Kouda, 50 Benaissa-Yahia, 8 Ilie, 19 Ruocco, 9 Gliozzi. A disposizione: 1 Gemello, 75 Kospo, 58 Del Lungo, 11 Cajazzo, 18 Keita, 20 Paoletti, 10 Wieser, 6 Longonda, 99 Vlahovic, 7 Spinaccè, 30 Bragantini, 71 Chinetti. Allenatore: Modesto.

Sampdoria: 1 Vindhal, 29 Di Pardo, 3 Gartenmann, 15 Delli Carri, 7 Cicconi, 6 Henderson, 45 Makoumbou, 16 Verschaeren, 11 Begic, 99 Tutino, 10 Insigne. A disposizione: 12 Krastev, 96 Massolo, 28 Abildgaard, 13 Ravanelli, 25 Ferrari, 43 Mbabu, 9 Lauritsen, 14 Karamoh, 20 Sinani. Allenatore: Corradi.

Mantova. Tutto pronto al “Martelli” per la sfida tra Mantova e Sampdoria. Quarta gara di campionato di Serie B con la squadra di Corradi che cercherà di trovare i primi tre punti stagionali. Al contrario dei blucerchiati, i biancorossi hanno dimostrato di essere in salute, posizionandosi momentaneamente al terzo posto in classifica con sette punti.

Solo un punto ottenuto invece dalla Samp che, dopo quasi un mese dall’inizio del campionato, deve iniziare a raccogliere risultati utili per iniziare ad instradare il cammino. Probabilmente in mezzo al campo potrebbe esserci qualche variazione tattica, essendo che Corradi in intervista ha dichiarato di aver visto degli ottimi spunti ma senza riuscire quasi mai a finalizzare.