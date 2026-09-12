Maltempo in Liguria, la spiaggia di Vernazzola invasa dal legname: lunedì verrà sgomberata

Genova. Una grande quantità di tronchi e rami, provenienti dai torrenti e rii del Tigullio, ha invaso la spiaggia e il mare davanti a Vernazzola. È l’effetto combinato dell’ondata di maltempo che ha colpito il Levante ligure negli scorsi giorni e delle correnti marine che hanno portato tutto il materiale ad accumularsi verso ponente, raggiungendo Genova.

Risultato: la spiaggia risulta completamente ricoperta di legname in giornate ancora estive, con disappunto dei bagnanti. Uno scenario piuttosto insolito che ha allarmato molti genovesi, anche se si tratta di un fenomeno naturale.

“Speriamo che le condizioni meteo delle prossime ore migliorino la situazione invece che peggiorarla”, ha commentato sui social il presidente del Municipio Levante Federico Bogliolo dopo aver contattato l’assessora all’ambiente Silvia Pericu.

Già venerdì è stato effettuato un primo intervento da parte dei tecnici Aster, ma il grosso del lavoro sarà lunedì 14 settembre, come annunciato dall’assessore ai Lavori pubblici Massimo Ferrante: “Entreranno in azione mezzi meccanici e motoseghe, mentre Amiu si occuperà della raccolta e smaltimento del materiale”.