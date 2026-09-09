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La situazione

Allerta maltempo in Liguria, esondato il torrente Lavagna: tutti gli aggiornamenti

Oltre 200 millimetri in poche ore sull'entroterra: situazione critica a San Colombano, l'Aveto supera i livelli di guardia. Treno colpito da un fulmine, disagi sulla linea Genova-La Spezia

Generico settembre 2026

Ultimi aggiornamenti

Genova. Giornata all’insegna del maltempo in Liguria ed è già emergenza nel Levante genovese. Dopo la mattinata in allerta gialla, Arpal ha innalzato il livello ad arancione per temporali, il massimo per questo genere di evento. Qui i dettagli.

In mattinata un sistema temporalesco stazionario ha portato forti precipitazioni sul Levante, soprattutto sull’entroterra con alcune località tra Val d’Aveto e Val Fontanabuona che hanno superato i 200 millimetri di pioggia in meno di tre ore.

 

 

  • Il sindaco di San Colombano: “Ponti chiusi e un condominio a rischio evacuazione”

    "È piovuto tanto in alta Fontanabuona, tanto da far crescere repentinamente il livello del torrente Lavagna che è esondato in alcuni punti a Calvari e a Pian Casarile - spiega a Genova24 il sindaco di San Colombano Certenoli, Claudio Solari -. Abbiamo disposto con l'unità della Protezione civile la chiusura del ponte di Calvari e della passerella ciclopedonale di Pian dei Cunei. Non ci sono zone isolate perché raggiungibili con altro ponte. Abbiamo disposto la chiusura anticipata della scuola primaria dove non ci sono bambini ma docenti. Ora il Lavagna si è abbassato di almeno 80 centimetri, stiamo attenzionando in particolare il condominio Le Azalee in località Prato Officioso perché temiamo nuovi innalzamenti. Tutte le strade sono accessibili regolarmente".

  • Le precipitazioni si spostano verso levante

    La struttura temporalesca si sta spostando verso lo Spezzino, abbandonando l'entroterra del Tigullio duramente colpito in mattinata. Resta alta l'attenzione per la Val Fontanabuona dove sta transitando la piena: il torrente è esondato in alcuni punti a San Colombano e ha superato i livelli di guardia anche in altre località.

  • Fiume Aveto a rischio esondazione

    Situazione difficile anche in Val d'Aveto, dove si è concentrata la maggior parte delle precipitazioni in mattinata a causa di un forte temporale stazionario. A Cabanne di Rezzoaglio, come rileva la rete Omirl di Arpal, il fiume ha superato il primo livello di guardia e si avvicina alla soglia di pericolo che precede l'esondazione.

    Generico settembre 2026

  • Torrente Lavagna esondato a San Colombano Certenoli

    Il torrente Lavagna è esondato in più punti a Calvari, frazione di San Colombano Certenoli. Lo riporta la pagina "Territorio e Sviluppo" con un video, invitando a evacuare le zone sensibili.

  • Fulmine su un treno a Sori, disagi alla circolazione ferroviaria

    Disagi alla circolazione sulla linea ferroviaria tra Recco e Genova Nervi dove il locomotore di un treno è stato colpito da un fulmine all'altezza di Sori. I viaggiatori sono stati trasbordati su un altro convoglio Viaggiatreno riporta "condizioni meteo critiche". Ritardi fino a 30 minuti per treni Alta velocità, Intercity e regionali

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