Allerta maltempo in Liguria, esondato il torrente Lavagna: tutti gli aggiornamenti

Il sindaco di San Colombano: “Ponti chiusi e un condominio a rischio evacuazione”

"È piovuto tanto in alta Fontanabuona, tanto da far crescere repentinamente il livello del torrente Lavagna che è esondato in alcuni punti a Calvari e a Pian Casarile - spiega a Genova24 il sindaco di San Colombano Certenoli, Claudio Solari -. Abbiamo disposto con l'unità della Protezione civile la chiusura del ponte di Calvari e della passerella ciclopedonale di Pian dei Cunei. Non ci sono zone isolate perché raggiungibili con altro ponte. Abbiamo disposto la chiusura anticipata della scuola primaria dove non ci sono bambini ma docenti. Ora il Lavagna si è abbassato di almeno 80 centimetri, stiamo attenzionando in particolare il condominio Le Azalee in località Prato Officioso perché temiamo nuovi innalzamenti. Tutte le strade sono accessibili regolarmente".