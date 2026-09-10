Piogge e temporali bersagliano il Levante, tromba marina a Rapallo: estesa l’allerta gialla

Genova. Alla luce delle nuove uscite modellistiche Arpal ha deciso di estendere l’allerta gialla per temporali sul centro levante fino alle 21 (Zone BCDE). Sul ponente (Zona A) l’allerta sarà gialla dalle 14 alle 21 di giovedì.

Nelle ultime ore si è strutturata una linea di convergenza in prossimità del Golfo Paradiso e relativo entroterra semi-stazionaria in lento spostamento verso est. Si segnalano precipitazioni anche molto forti, con fulminazioni e raffiche di vento. Tanti gli interventi dei vigili del fuoco, soprattutto per alberi caduti e piccole frane. A Rapallo si è formata una tromba marina al largo

Dove si sono scatenati i temporali più forti si sono registrare cumulate importanti: 85.4 mm/h a Neirone e a Davagna (con circa 60 mm caduti in 30 minuti), 60 mm/h a Torriglia.

Nelle prossime ore si prevede un ulteriore ma lento spostamento verso Levante, ma dal tardo pomeriggio di giovedì si attendono piogge forti anche sulle Alpi liguri per la convergenza dei venti prima da est e poi da sud. La situazione idrometrica non rappresenta criticità sul reticolo strumentato, sebbene i torrenti Scrivia e Bisagno stiano reagendo alle intense piogge che li hanno interessati nell’ultima ora.

L’ingresso di aria più secca nella notte porterà nella giornata di venerdì il ritorno del sole e di tempo stabile.