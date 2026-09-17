Maltempo: confermata la chiusura dell’allerta arancione, poi allerta gialla su Genova fino alle 22

Genova. Confermata la chiusura dell’allerta arancione per temporali e piogge diffuse alle 14.00 su Centro e Levante della Liguria, poi entrerà in vigore l’allerta gialla. È quanto prevede l’ultimo bollettino emesso da Arpal sulla base degli aggiornamenti meteo.

“Nella mattina il Centro-Levante della regione è stato interessato da piogge sparse a carattere di temporale di intensità anche molto forti – si legge nell’avviso -. Fenomeni a carattere temporalesco sono ancora attesi fino a sera in particolare nel Centro-Ponente e fino al pomeriggio nel Levante. Non si escludono repentini innalzamenti dei livelli idrici nei bacini piccoli/medi, associati ai fenomeni temporaleschi. Dove le piogge persisteranno, potranno provocare innalzamenti moderati dei livelli anche sui corsi d’acqua maggiori, pur contenuti all’interno dell’alveo”.

La scansione dell’allerta

Zona B (bacini costieri da Noli a Camogli, compresa Genova): allerta arancione fino alle 14.00, poi gialla fino alle 22.00

(bacini costieri da Noli a Camogli, compresa Genova): allerta arancione fino alle 14.00, poi gialla fino alle 22.00 Zona C (bacini costieri da Portofino a Sarzana): su bacini piccoli e medi allerta arancione fino alle 14.00, poi allerta gialla fino alle 16.00; sui bacini grandi (Entella e Magra) allerta gialla fino alle 18.00

(bacini costieri da Portofino a Sarzana): su bacini piccoli e medi allerta arancione fino alle 14.00, poi allerta gialla fino alle 16.00; sui bacini grandi (Entella e Magra) allerta gialla fino alle 18.00 Zona D (valli Bormida, Orba e Stura): sui bacini piccoli e medi allerta gialla fino alle 22.00; sui bacini grandi allerta gialla fino alle 16.00

(valli Bormida, Orba e Stura): sui bacini piccoli e medi allerta gialla fino alle 22.00; sui bacini grandi allerta gialla fino alle 16.00 Zona E (valli Scrivia, Trebbia e Aveto): sui bacini piccoli e medi allerta arancione fino alle 14.00, allerta gialla fino alle 16.00; sui bacini grandi allerta gialla fino alle 16.00

La situazione

Le precipitazioni sulla Liguria sono iniziate nella notte con temporali forti, a tratti molto forti, e localmente persistenti soprattutto sul Centro-Levante dove i fenomeni hanno insistito nelle ore successive assumendo anche carattere grandinigeno. Le immagini radar e satellitari hanno mostrato sistemi organizzati, in particolare sul mare antistante La Spezia mentre le strutture temporalesche non sono riuscite a sviluppare un’organizzazione efficace sulla terra ferma.

Le massime intensità orarie sono state fino ad ora 45 mm/h a Vobbia (Genova) e 41.8 mm/h a Casale di Pignone (La Spezia).

Permangono condizioni di instabilità che nel pomeriggio sera interesseranno soprattutto l’entroterra di ponente.

Le previsioni

Nella notte avremo un temporaneo miglioramento seguito da un nuovo passaggio perturbato, più blando, tra venerdì pomeriggio e sabato mattina. A seguire rimonta delle condizioni anticicloniche con tempo stabile e soleggiato fino ai primi giorni della prossima settimana. Lo scenario rimane comunque affetto da incertezza per cui è opportuno seguire gli aggiornamenti.

Giovedì 17 settembre – Condizioni di instabilità con alta probabilità di temporali forti, organizzati sulle zone BCDE: fino al primo pomeriggio saranno possibili fenomeni persistenti sul Centro-Levante (BCE); fino alla serata si avranno ancora possibili fenomeni forti localizzati su BD (alta probabilità) e sui rilievi della zona A (bassa probabilità). Progressivo esaurimento delle precipitazioni dal tardo pomeriggio su CE. Locali rinforzi dei venti meridionali con raffiche intorno ai 40-50 km/h

Venerdì 18 settembre – L’approssimarsi di una perturbazione che interessa marginalmente la Liguria mantiene condizioni di instabilità, con possibili locali rovesci o temporali: bassa probabilità di fenomeni forti sulle zone ABD, in particolare sui rilievi (possibili allagamenti localizzati ad opera dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche o di piccoli canali/rii. Possibili danni puntuali per isolate raffiche di vento o trombe d’aria, grandine e fulmini, piccoli smottamenti). Possibili locali rinforzi di venti da Nord-Est intorno ai 40-50 km/h sul Ponente.