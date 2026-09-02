Tragico schianto sull’A32, Sant’Olcese proclama il lutto cittadino nel giorno dei funerali di Federico Ferrari

Genova. La sindaca di Sant’Olcese (Genova) Sara Dante ha proclamato il lutto cittadino per il 4 settembre, giorno in cui si terranno i funerali di Federico Ferrari. Il 22enne di Piccarello è morto il 28 agosto in un incidente avvenuto sulla A32 Torino-Bardonecchia, l’autostrada che conduce al traforo del Frejus, all’altezza della galleria Giaglione.

Nello schianto ha perso la vita anche Mohammed Ez Zanzouni, coetaneo, nato a Genova e residente nel quartiere di Quezzi, in via Daneo. Un terzo amico genovese che viaggiava a bordo della Jeep Avenger è rimasto ferito ma è sopravvissuto all’impatto.

I tre stavano andando in Francia per una vacanza quando l’auto ha urtato il guardrail e si è ribaltata. Striscioni e messaggi di cordoglio sono apparsi in questi giorni sia a Sant’Olcese sia a Marassi.

“Questa tragedia si è abbattuta su tutta la comunità – si legge nell’ordinanza della sindaca di Sant’Olcese – per questo è stato proclamato il lutto cittadino, per manifestare vicinanza a tutti coloro che sono stati colpiti dall’evento”.

Il 4 settembre dunque esposizione a mezz’asta delle bandiere sugli edifici pubblici e l’invito dell’amministrazione a evitare attività di carattere festoso che contrastino con il momento di cordoglio.

Anche la sindaca di Genova Silvia Salis, nel giorno dell’incidente, aveva pubblicato un messaggio di condoglianze assieme a tutto il Comune: “In questo momento di profondo dolore, il Comune si stringe con sincera partecipazione, alle famiglie, agli amici e alle persone care delle vittime. Un pensiero va anche al giovane rimasto ferito nell’incidente, con l’augurio di una pronta guarigione”.

Federico Ferrari abitava a Sant’Olcese, figlio di Piero, vigile del fuoco in pensione. Lo piangono anche la mamma Paola Zunino e la sorella Martina. Il giovane passava molto tempo il circolo Acli di Manesseno.

Mohammed Ez Zanzouni lascia i genitori, un fratello e una sorella. Lavorava come elettricista. Praticava la boxe: era stato tesserato dalla società Colombo.