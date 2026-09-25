In lungomare Canepa il limite di velocità torna a 70 km/h, il Comune ha varato l’ordinanza

Genova. Dopo quasi tre anni di cantiere torna a 70 km/h il limite di velocità in lungomare Canepa. Lo prevede la nuova ordinanza emessa oggi dal Comune di Genova subito dopo la riapertura dello svincolo verso piazzetta dei Minolli.

In particolare l’ordinanza istituisce nuovamente i 70 km/h nei tratti rettilinei di entrambe le carreggiate della strada di scorrimento, mentre saranno in vigore i 20 km/h sulla corsia di decelerazione verso piazzetta dei Minolli e i 30 km/h su quella che porta in via Sampierdarena.

Il limite viene uniformato a quello della strada Guida Rossa, che manterrà la stessa disciplina, compresi i 50 km/h da osservare sulle rampe da e per il casello autostradale e piazza Savio e i 30 km/h sulle rampe ascendenti e discendenti in corrispondenza della rotatoria di via San Giovanni d’Acri.

Il provvedimento è entrato subito in vigore e la direzione Mobilità ha dato disposizione di aggiornare la segnaletica. Di conseguenza vengono ritarati gli autovelox fissi che hanno preso il posto del sistema tutor.

Si apre dunque il capitolo legato al riassetto di via Cantore, dove verranno realizzate nuove corsie gialle centrali per i filobus degli assi di forza. La doppia corsia per i veicoli privati potrà essere mantenuta a patto di vietare il transito ai mezzi pesanti. “Finalmente potranno essere indirizzati su lungomare Canepa, che considero una semi-tangenziale – aveva spiegato l’assessore ai Lavori pubblici Massimo Ferrante in commissione nel Municipio Centro Ovest -. In questo modo potremo riqualificare via Cantore che ha una sua dignità architettonica e urbanistica”.

In lungomare Canepa tutto finito con la creazione del parco lineare? Non è così secondo l’assessore: “Ho una responsabilità nei confronti dei cittadini, il progetto sarà concluso solo coi pannelli fonoassorbenti. Non siamo stati noi ad aver sottratto quelle risorse (dirottate sul parco del Waterfront aperto proprio oggi, ndr), stiamo parlando di una cifra intorno agli 8-10 milioni di euro. Non è proprio quello che vorrebbero loro, cioè una galleria artificiale, ma ci sono diverse scale di mediazione e purtroppo noi ragioniamo su quello che possiamo, non su quello che vorremmo”.