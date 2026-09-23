Al via la Lotteria “Trentennale del Banco Alimentare della Liguria”: in palio 50 premi per sostenere la lotta allo spreco alimentare

Liguria. Il Banco Alimentare della Liguria ODV lancia una lotteria di beneficenza per finanziare le proprie attività istituzionali. Biglietti in vendita da settembre a novembre, con estrazione pubblica il 28 novembre 2026 a Genova.

Prende il via la lotteria di beneficenza, denominata “Trentennale del Banco Alimentare della Liguria”, promossa nella provincia di Genova dal Banco Alimentare della Liguria ODV, organizzazione no-profit attiva in tutto il territorio ligure dal 1996, che contribuisce ad attenuare il problema della fame, dell’emarginazione e della povertà, oltre a promuovere la lotta allo spreco alimentare a fini sociali.

L’iniziativa, che porta nel nome il traguardo dei trent’anni di attività dell’Associazione, rappresenta un’occasione per la cittadinanza di contribuire concretamente alla causa, con la possibilità di aggiudicarsi premi di grande valore offerti da aziende e realtà commerciali del territorio.

I fondi raccolti con la vendita dei biglietti, infatti, saranno destinati al finanziamento delle attività istituzionali dell’Associazione. I biglietti, al costo di 2,50 € ciascuno, resteranno in vendita fino al 28 novembre 2026, data in cui si terrà l’estrazione pubblica dei numeri vincenti.

A tal fine, sono 50 premi in palio, per un valore commerciale complessivo di oltre 9.000 euro e tra questi, si segnalano,

• una crociera per 2 persone nel Mediterraneo offerta da MSC Crociere;

• una gift card per il Teatro alla Scala di Milano, offerta dall’agenzia di assicurazione genovese Agenzia Attorrese S.a.s.;

• una lucidatura completa auto, offerta dalla Carrozzeria Bruzzese;

• una cena per 2 persone presso il Ristorante dello Splendido, Belmond Hotel di Portofino, offerta dalla stessa struttura,

• numerosi buoni spesa “BASKO” offerti dalla società Sogegross S.p.A.

L’elenco completo dei premi, che comprende anche buoni acquisto, cene in ristoranti del territorio, ingressi a centri benessere e molto altro, è consultabile presso la sede dell’associazione e sul sito ufficiale.

I biglietti potranno essere acquistati presso la sede del Banco Alimentare della Liguria ODV, sito in via Morasso 12 a Genova. Completando il seguente modulo, si potranno ottenere maggiori informazioni in merito.

L’estrazione pubblica avverrà sabato 28 novembre 2026 alle ore 18 e si procederà ad assegnare i vincitori dal premio di minor valore fino al primo premio.

I numeri vincenti saranno resi noti entro martedì 1° dicembre 2026 sul sito www.bancoalimentare.it/liguria, sui profili social ufficiali Facebook e Instagram dell’Associazione, sul sito ufficiale oltre che esposti presso la sede del Banco Alimentare della Liguria ODV.

I vincitori potranno ritirare i premi esibendo il biglietto originale entro e non oltre il 31 dicembre 2026. Trascorso tale termine, i premi non ritirati resteranno di proprietà dell’Associazione e saranno utilizzati in successive iniziative.