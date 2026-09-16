L’osteria A’ Lanterna di Don Gallo costretta a ridurre le aperture: “Il corner di Esselunga è stato il colpo di grazia”

Genova. Dopo le ferie di agosto l’osteria marinara A’ Lanterna di Don Gallo ha comunicato la modifica degli orari di apertura: niente più pranzi dal martedì al sabato, ma solo cena. Fondata nel 1981 da Don Andrea Gallo come prima impresa sociale della Comunità di San Benedetto al Porto, è un’osteria marinara a fini sociali che offre occasioni di formazione e inserimento lavorativo per dare un’opportunità a chi sta facendo un percorso di riabilitazione.

Il presidente della Comunità di San Benedetto al Porto Marco Malfatto, spiega: “La situazione purtroppo è molto semplice. La trattoria aveva un modello molto particolare, una trattoria che per il numero di posti, per il tipo di gestione si configura come gestione famigliare. Noi essendo una cooperativa sociale coinvolgendo nel lavoro persone svantaggiate, avevamo persone che governavano i due turni. È come se avessimo avuto due staff e quindi con i costi del personale che, per quanto calmierati, sono doppi. Abbiamo tenuto botta negli anni e ultimamente sono successe però alcune cose anche a livello di concorrenza. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata l’apertura di Esselunga in zona. Il supermercato ha un corner dove i lavoratori vanno lì, si prendono il panino, si collegano al wifi e da lì abbiamo registrato un ulteriore sensibile calo. Poi abbiamo la concorrenza non sleale degli amici della Compagnia unica del porto. Per l’operaio che vuole mangiare a un prezzo calmierato può andare lì. Noi, con ingredienti di qualità non stavamo più nei costi con quel modello. La comunità sopperiva a queste lacune con altre risorse, però ora ci metti i costi aumentati, il gasolio aumentato e siamo tutti in affanno. Per cui abbiamo fatto questa scelta”.

Ai lavoratori del ristorante è stato proposto altro: “Abbiamo altre attività sul territorio, abbiamo proposto attività di logistica su Ricibo, la rete di recupero delle eccedenze alimentari, e poi abbiamo un sacco di cooperative amiche su Genova con cui collaboriamo a cui abbiamo chiesto di fare delle proposte, quindi non lasciamo indietro nessuno. Tuttavia è vero che è stata una scelta doverosa. Però cercheremo di rilanciarla, stiamo programmando serate culturali, musicali, cerchiamo di animarla che non sia solo una proposta alimentare, una semplice trattoria, ma che sia la trattoria di Don Gallo, la trattoria della comunità San Benedetto, è attraversata anche dalle persone che ci conoscono, che ci vengono a visitare, artisti eccetera, quindi cercheremo di dargli un po’ questo taglio per farla tornare visibile da quel punto di vista”.

La quantità e la qualità a prezzo basso in orario da operaio era diventato un modello troppo difficile da mandare avanti.

Tutto questo, ribadisce Malfatto, interroga la città sul modello che vuole proporre ai cittadini.

Il resto delle attività va bene: “Abbiamo tutte le attività connesse all’eredità di Don Gallo, quindi stiamo lavorando al centro studi che sarà formalizzato a brevissimo, la casa della memoria, in via San Benedetto 12, stiamo facendo dei progetti, insomma c’è fermento sulla parte legata al Gallo, e poi sul territorio comunque lavoriamo sulle dipendenze e il lavoro purtroppo non manca. Abbiamo Ricibo, che è diventato un’istituzione territoriale, un modello, e stiamo capofila, abbiamo l’agricoltura sociale, sulle aree ci siamo, ma è il modo in cui poi lavori sulle tematiche, non è tanto fare servizio, è una riflessione politica su quei bisogni che tu vai a intercettare”.