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Via gramsci

Lite in strada per la viabilità, automobilista investe il rivale

I toni si sono alzati sempre di più, sino a quando il conducente ha investito l’altro uomo, nel frattempo sceso dalla sua auto

Generico settembre 2026

Genova. Una banale lite per questioni di viabilità è degenerata in un investimento  e in una persona finita in ospedale.

È successo mercoledì mattina in via Gramsci: stando a quanto ricostruito, un uomo al volante di una Panda ha iniziato a discutere con un altro automobilista all’altezza di un semaforo. I toni si sono alzati sempre di più, sino a quando il conducente della Panda ha investito l’altro uomo, nel frattempo sceso dalla sua auto.

Sul posto sono intervenute l’ambulanza della Croce Verde Genovese e l’automedica, oltre alla polizia locale. Dalla visione delle telecamere di sorveglianza gli agenti hanno avuto conferma della dinamica raccontata dall’uomo investito, un trentenne, che è stato accompagnato in codice verde al Galliera.   

Sono in corso gli accertamenti per ricostruire cosa sia effettivamente accaduto. L’investitore rischia la denuncia per lesioni.

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