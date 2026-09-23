Lite in strada per la viabilità, automobilista investe il rivale

Genova. Una banale lite per questioni di viabilità è degenerata in un investimento e in una persona finita in ospedale.

È successo mercoledì mattina in via Gramsci: stando a quanto ricostruito, un uomo al volante di una Panda ha iniziato a discutere con un altro automobilista all’altezza di un semaforo. I toni si sono alzati sempre di più, sino a quando il conducente della Panda ha investito l’altro uomo, nel frattempo sceso dalla sua auto.

Sul posto sono intervenute l’ambulanza della Croce Verde Genovese e l’automedica, oltre alla polizia locale. Dalla visione delle telecamere di sorveglianza gli agenti hanno avuto conferma della dinamica raccontata dall’uomo investito, un trentenne, che è stato accompagnato in codice verde al Galliera.

Sono in corso gli accertamenti per ricostruire cosa sia effettivamente accaduto. L’investitore rischia la denuncia per lesioni.