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Vico largo

Lite in strada nei vicoli, in due si affrontano a cocci di bottiglia: entrambi feriti e denunciati

E' successo ieri sera. Sul posto la polizia locale che ha evitato che la situazione degenerasse separando i contendenti

centro storico notte, vicoli notte

Genova. Lite in strada ieri sera nel centro storico di Genova. E’ successo intorno alle 21.30 in vico Largo, vicino a via Gramsci. Per ragioni da chiarire due cittadini stranieri, entrambi magrebini, sono venuti alle mani e si sono affrontati anche a colpi di cocci di bottiglia.

Sul posto è arrivata immediatamente la polizia locale, che  si trovava a pochi metri perché impegnata in un pattugliamento proprio tra via Gramsci, via Pré e il ghetto e ha subito sedato la lite, separando i contendenti.

A soccorrere i feriti sono arrivate le ambulanze della Croce verde genovese e della Croce bianca di Carignano. Entrambi sono stati portati in ospedale in codice giallo per essere medicati. Subito dopo sono stati denunciati per lesioni.

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