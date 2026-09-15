L’intervento inizia prima della sala operatoria: il Galliera aderisce al primo World Prehabilitation Day

Genova. Il 16 settembre 2026 si celebra la prima edizione del World Prehabilitation Day, la Giornata mondiale dedicata alla preabilitazione. Anche l’Ospedale Galliera aderisce all’iniziativa con video informativi e un quiz rivolti ai pazienti, per raccontare come la preparazione fisica, nutrizionale e psicologica possa diventare parte fondamentale del percorso verso l’intervento chirurgico.

Quando si parla di chirurgia, l’attenzione è spesso concentrata sulla sala operatoria e sul momento dell’intervento. In realtà, il percorso di cura può e deve iniziare molto prima. È in questo contesto che si inserisce la preabilitazione (prehabilitation), un programma di preparazione del paziente che mira a migliorarne le condizioni fisiche, nutrizionali e psicologiche prima dell’intervento, favorendo un percorso chirurgico più consapevole e un migliore recupero.

La preabilitazione può rappresentare uno degli elementi dei percorsi ERAS (Enhanced Recovery After Surgery), un modello multidisciplinare che punta a ottimizzare tutte le fasi del percorso perioperatorio: dalla preparazione, alla gestione durante la chirurgia, fino al recupero dopo l’operazione. In questo approccio il paziente non è un soggetto passivo, ma diventa parte attiva del proprio percorso di cura.

Prepararsi a un intervento significa intervenire su diversi aspetti della propria salute in maniera personalizzata. Esercizio fisico, alimentazione, cessazione del fumo, gestione dello stress e preparazione psicologica sono alcuni degli elementi presi in considerazione, insieme alla valutazione delle condizioni cliniche del paziente. Non esiste infatti una preabilitazione uguale per tutti: il percorso viene costruito sulle necessità e sulle possibilità della singola persona.

Proprio per raccontare questo approccio in modo semplice e vicino ai pazienti, durante la giornata del 16 settembre saranno disponibili brevi video con quattro professionisti coinvolti nel percorso di preparazione: anestesista, dietologo, fisioterapista e psicologa. Ciascuno risponderà alle domande più frequenti: cosa si può fare prima dell’anestesia? Come alimentarsi nelle settimane precedenti? Perché è utile mantenersi fisicamente attivi? È normale avere paura prima di un intervento e come affrontarla?

Dopo aver ascoltato gli esperti, sarà possibile mettersi alla prova con il “Prehab Challenge”, un breve quiz dedicato alla preparazione all’intervento. Un modo coinvolgente per scoprire quanto si conosce della preabilitazione e quali strategie possono contribuire ad arrivare più pronti alla chirurgia.

L’obiettivo del World Prehabilitation Day è diffondere una nuova consapevolezza: il percorso verso la sala operatoria può iniziare settimane prima, attraverso cambiamenti mirati e il lavoro di una squadra multidisciplinare.

Arrivare preparati alla chirurgia significa essere protagonisti della propria salute. L’intervento inizia prima della sala operatoria, e prepararsi è già parte della cura.

Giovedì 17 e venerdì 18 settembre, il Galliera inoltre, parteciperà con i suoi specialisti al VII Congresso Nazionale ERAS Italia che si terrà a Verona, sulle “Nuove prospettive nella fase perioperatoria della Chirurgia”.