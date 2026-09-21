La Liguria spreca il 40% dell’acqua, Bucci rilancia l’idea dissalatore: “Opportunità economica”

Genova. Ci aveva provato da sindaco, poi aveva riesumato il tema nel 2025 da presidente della Regione: oggi Marco Bucci torna a proporre un dissalatore (detto anche desalinizzatore) da costruire sul litorale della Liguria per avere più acqua a disposizione. Lo fa a margine del think tank Liguria 2030 di Ambrosetti, oggi a Rapallo con la presentazione del rapporto annuale che indica come nuova priorità strategica per l’economia locale la “valorizzazione della risorsa idrica“.

È dal dal 2022 che Bucci propone un impianto per rendere utilizzabile l’acqua del mare a scopi agricoli, civili e industriali in modo da “risolvere definitivamente il problema della siccità“, non solo a Genova e in Liguria, ma pure nella Pianura Padana. Il governatore stimava che si potrebbero convogliare verso Nord fino a 100 milioni di metri cubi d’acqua, ottenuti in misure uguali dalla depurazione e dalla desalinizzazione. Costo ipotizzato, 400 milioni di euro. Erano stati fatti tentativi, mai andati a buon fine, per farsi finanziare il progetto con fondi Pnrr, poi si era ipotizzata la strada del project financing, sfruttando cioè investimenti privati. A fine 2023 il Comune aveva affidato una consulenza da quasi 70mila euro all’ingegnere genovese Alessandro Leto per redigere le “linee guida per la strategia idrica della città”, compresa l’ipotesi di un dissalatore.

“Non abbiamo avuto l’autorizzazione dal ministero, perché poi ci sono stati fattori quali alluvioni e altre cose, quindi la priorità è scesa – commenta oggi il governatore –. Io penso invece che sia invece un’ottima cosa e ci daremo da fare. Da un punto di vista strategico, l’acqua diventa importantissima e per noi è un’opportunità perché siamo molto ricchi d’acqua, sia dolce che salata. Voglio dire: se non ce l’abbiamo noi non ce l’ha nessuno”.

“Già quattro anni fa – ricorda Bucci – avevamo lanciato un progetto per recuperare tutta l’acqua dei depuratori che oggi va in mare e non ha più nessun senso: andrebbe invece convogliata in sistemi per l’irrigazione e per l’uso industriale dell’acqua“. In questo contesto si inserirebbe il dissalatore: “Mischiando quest’acqua con l’acqua di mare si ottiene acqua desalinizzata a metà, o comunque a percentuale ridotta, che diventa molto attrattiva anche dal punto di vista economico. Quindi avere desalinizzatori sulle rive del mare che consentano di utilizzare l’acqua che viene dai depuratori assieme all’acqua del mare è un notevole vantaggio. Mi auguro che questi progetti possano essere portati avanti”.

Dal rapporto di Ambrosetti emerge che la Liguria spreca il 40% dell’acqua immessa in rete a causa delle dispersioni con punte del 54,5% nella provincia della Spezia e del 48,2% in quella di Imperia (il territorio più siccitoso della regione). La città metropolitana di Genova è quella più virtuosa col 31% di perdite.

Gli interventi strutturali individuati dalla Regione ammontano a 800 milioni di euro, ma quelli finanziati rappresentano un valore inferiore. Per ora ci sono 27,5 milioni del Pnrr più 5,8 milioni della Regione per il masterplan Roja, oltre 33 milioni assegnati dal Piano nazionale per la sicurezza idrica per tre interventi strategici (Tigullio e Val Fontanabuona, area genovese e sponda sinistra del Magra) e 5,2 milioni del Fondo strategico regionale per cinque interventi di sostituzione delle condotte nelle province di Savona, Imperia e La Spezia.