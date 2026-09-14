Valpolcevera, via libera per il primo liceo tecnologico d’Italia: a gennaio le iscrizioni

Genova. La Valpolcevera e tutta Genova fanno un salto nel futuro, aprendo la strada per la costruzione del primo liceo tecnologico sperimentale d’Italia che sorgerà al centro di uno campus dell’innovazione la cui realizzazione porterà a nuova vita l’area Facchini, nel cuore della vallata. Questo pomeriggio, infatti, è stato sottoscritto in prefettura l‘accordo quadro che dà il via ufficiale alla nascita del Distretto Educativo dell’Innovazione (Dedi) e del Campus Tecnologico a Certosa con un’imponente operazione di rigenerazione urbana e sociale da 30 milioni di euro destinata agli edifici scolastici.

L’intesa – e qua risiede l’importanza di questo passaggio – è stata siglata da tutto fronte istituzionale: Ministero dell’Istruzione e del Merito, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Regione Liguria, Comune di Genova, Città Metropolitana, Ordine degli Architetti, Trenitalia e Alpim Fondazione per i minori ETS, promotrice di questo grande progetto. Un passaggio chiave – formalizzato oggi – riguarda la cessione del terreno: Trenitalia concederà gratuitamente al Comune di Genova il diritto di superficie per 99 anni su un’area di circa 10 mila metri quadrati.

Il cuore del nuovo polo sarà il primo liceo statale tecnologico sperimentale d’Italia, un progetto formativo d’avanguardia che unirà la formazione classica con le più moderne frontiere della tecnologia, a partire dall’intelligenza artificiale e dall’educazione all’identità digitale. L’offerta educativa del Campus sarà integrata da una scuola secondaria di primo grado, una scuola primaria e un nido-scuola dell’infanzia. L’infrastruttura sarà inoltre sostenibile dal punto di vista energetico: la collaborazione con Enel prevede l’installazione di impianti fotovoltaici per una potenza di 3,5 MW, destinati a coprire il fabbisogno del Distretto e ad alimentare le comunità energetiche limitrofe.

In attesa del completamento della nuova struttura, l’obiettivo condiviso è di avviare la sperimentazione didattica già a partire dal prossimo anno scolastico, con la partenza di un triennio sperimentale che avrà sede in una scuola operante sul territorio della Val Polcevera, consentendo le prime iscrizioni già nei prossimi mesi, a gennaio. La fondazione Alpim sarà ancora capofila di questa fase, portando alla definizione didattica del percorso di studil, in collaborazione con i principali soggetti tecnologici della città, tra cui IIT, Fondazione Ansaldo e DIH Liguria, affiancati dalla Fondazione Santa Rita da Cascia e da una nuova Fondazione di Partecipazione promossa da Alpim con il Comune per l’erogazione di borse di studio e la gestione del tempo prolungato per i ragazzi.

Nel frattempo Comune di Genova, sempre insieme ad Alpim e all’Ordine degli Architetti, darà vita ad un bando di progettazione internazionale per arrivare alla definizione della struttura fisica del liceo e del campus, unendo all’aspetto formativo, una architettura all’avanguardia.

I commenti

Il viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Edoardo Rixi, ha evidenziato l’importanza dell’intesa per il riscatto del territorio: “Siamo arrivati a questa intesa che riguarda la riqualificazione sulla Val Polcevera, una valle che ha subito tanto negli anni e che fa fatica anche ogni tanto a fidarsi delle istituzioni. Ci tengo molto che siamo tutti compatti su questo, perché dobbiamo ai cittadini fargli capire che stiamo lavorando per cercare di migliorare la loro vita, al di là degli schieramenti politici, per un’ottica di valorizzare il nostro territorio in prospettiva”.

Il commissario straordinario Calogero Mauceri ha ricordato il valore della sinergia istituzionale: “Il dato importante è l’impegno che ha favorito la coesione delle istituzioni. Il Gruppo Ferrovie dello Stato cederà al Comune, gratuitamente per 99 anni, l’area di ex Facchini per realizzare questo importante progetto sul territorio che è il liceo tecnologico, il primo in Italia, che coglie la sfida della tecnologia. L’obiettivo è che si possa partire subito già col prossimo anno scolastico con le prime iscrizioni in via sperimentale”.

Soddisfazione è stata espressa dal presidente della Regione Liguria, Marco Bucci: “Siamo contenti che il lavoro iniziato tre anni e mezzo fa stia arrivando veramente alla fase operativa. La presenza di un polo educativo di questa portata dà la possibilità anche di realizzare studentati per i ragazzi che vogliono studiare a Genova, diventando un volano fondamentale per tutta la vallata. Come Regione siamo pronti a fare la nostra parte”.

La sindaca di Genova, Silvia Salis, ha sottolineato il valore sociale dell’operazione per la comunità locale: “Siamo qui tutti insieme perché crediamo fortemente che tutte noi istituzioni dobbiamo essere unite. Questo è un progetto fondamentale per un territorio che ha pagato un prezzo altissimo per lo sviluppo di questa città ed è giusto che riceva una risposta ai sacrifici sostenuti. Nelle prossime settimane faremo degli incontri per capire i percorsi pratici: è un progetto ambizioso e vogliamo provare a dare già dall’inizio dell’anno prossimo la possibilità di iscriversi“.

Infine, Carlo Castellano, già fondatore di Esaote e ideatore del Campus tecnologico di Erzelli e oggi presidente della fondazione Alpim ha ribadito il senso profondo dell’iniziativa per i giovani del quartiere: “Realizzeremo due edifici per il liceo e il polo scolastico. Per la prima volta diamo la possibilità ai ragazzi della Val Polcevera di avere una scuola d’eccellenza e avvieremo subito la sperimentazione in una scuola già esistente. La Fondazione Santa Rita da Cascia ci supporterà in questi tre anni per la definizione dei contenuti. Da un miracolo impossibile dobbiamo fare invece una cosa assolutamente possibile”.