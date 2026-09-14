Leivi, inaugurato il giardino della scuola primaria: rifatto il manto erboso per i bambini

Leivi. È iniziato con una novità per gli alunni della Scuola Primaria Leivi Crocetta il nuovo anno scolastico: nel primo giorno di scuola è stato infatti inaugurato il giardino dell’istituto, rinnovato con il rifacimento del manto erboso dell’area esterna. Uno spazio più accogliente e funzionale, pensato per accompagnare la quotidianità scolastica e le attività all’aperto dei bambini.

L’intervento è stato promosso dall’Istituto Comprensivo Chiavari II e realizzato in collaborazione con il Comune di Leivi, con il sostegno di Banco BPM nell’ambito di Progetto Scuola, il programma attraverso cui il Gruppo affianca le scuole pubbliche nei territori in cui opera.

All’inaugurazione erano presenti il sindaco di Leivi Gabriele Pisani, la dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo “Chiavari 2” Patrizia Nesticò e, per Banco BPM – Area Chiavari-La Spezia, Angelo Solari e Roberto Rolandelli.

“Iniziare il nuovo anno scolastico inaugurando uno spazio rinnovato per i nostri bambini è un bel segnale – commenta il sindaco Gabriele Pisani –. La scuola è un luogo centrale per la nostra comunità e poter migliorare gli spazi che ogni giorno vengono vissuti dagli alunni è motivo di grande soddisfazione. Ringrazio l’Istituto Comprensivo e Banco Bpm per aver contribuito concretamente a questo risultato. Questo risultato rappresenta uno straordinario esempio di sinergia tra la pubblica amministrazione, le istituzioni scolastiche e il mondo del credito, uniti nel comune obiettivo di investire sul benessere delle giovani generazioni e sul futuro del nostro territorio”.

Il nuovo giardino sarà a disposizione dei circa 70 alunni della scuola e rappresenta un ulteriore intervento a favore della comunità scolastica di Leivi.