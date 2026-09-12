Lega, Marco Ghisolfo eletto segretario della sezione Genova Centro: “Ci occuperemo di ogni quartiere”

Genova. Marco Ghisolfo è il nuovo segretario della sezione Genova Centro della Lega. La sua elezione è avvenuta nel corso del congresso della sezione, che ha portato anche al rinnovo del direttivo.

A farne parte sono Luca Carini, Anna Coperchini, Italo Fimiani, Emanuela Fravega, Antonio Gallitto, Sergio Mezzari, Alessandra Paolotti e Barbara Perra.

Tra le priorità indicate dal nuovo segretario c’è la situazione del centro storico, con particolare attenzione a sicurezza, degrado, vivibilità, commercio e tutela dei residenti. Ma l’obiettivo è quello di sviluppare un’azione politica che guardi a tutto il territorio, dalle zone centrali alle alture: “Il centro storico è una delle nostre priorità, perché conosciamo bene le difficoltà che sta vivendo, ma non sarà certamente l’unico tema del nostro impegno – sottolinea Ghisolfo –. Ogni quartiere ha le proprie peculiarità, i propri problemi e le proprie esigenze e merita la stessa attenzione e la stessa dignità. Chi vive a Castelletto, a Carignano, a Oregina, al Lagaccio, a Manin, al Molo, a San Nicola, a San Vincenzo, sulle alture o nelle altre zone del territorio deve sapere di avere nella Lega un punto di riferimento”.

“L’esperienza in Municipio – continua – mi ha insegnato che non esiste un’unica idea di quartiere e che le risposte devono partire dall’ascolto delle persone. Ci sono zone che chiedono maggiore sicurezza, altre che hanno bisogno di interventi sul decoro, sulla viabilità, sui servizi o sulla manutenzione. La politica deve essere presente e saper distinguere le priorità, senza lasciare indietro nessuno”.

Sull’elezione di Ghisolfo interviene anche Renato Falcidia, commissario provinciale della Lega: “L’elezione di Marco Ghisolfo rappresenta un importante rafforzamento della nostra presenza nel cuore di Genova. Marco conosce il territorio e le sue diverse realtà e sono certo che saprà costruire una sezione capace di ascoltare e rappresentare le esigenze dei cittadini. La Lega vuole essere sempre più presente nei quartieri, con una politica concreta, fatta di ascolto e di risposte”.

“Il nostro obiettivo – conclude Ghisolfo – è costruire una sezione aperta, presente e radicata nel territorio. Vogliamo tornare a parlare con le persone, ascoltare i problemi e trasformarli in proposte concrete. Il centro di Genova deve tornare a essere un luogo nel quale vivere, lavorare e investire, ma allo stesso tempo vogliamo occuparci di ogni quartiere, dalle zone centrali alle alture, perché nessuno deve sentirsi dimenticato”.