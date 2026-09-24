“Le voci di Staglieno”, il 26 settembre al cimitero va in scena la Spoon River genovese

Genova. Sabato 26 settembre alle ore 18, al cimitero monumentale di Staglieno di Genova, in occasione degli Staglieno Days, debutta “Le Voci di Staglieno”, spettacolo teatral-musicale che porta in scena le storie, le memorie e le identità custodite nel cimitero genovese ispirandosi allo stile narrativo dell’Antologia di Spoon River di Edgar Lee Masters. Lo spettacolo è una nuova produzione della Fondazione Teatro Il Sipario Strappato, realizzata in collaborazione con il Centro Culturale Sipario Strappato e la Libera Compagnia Teatro Sacco, con testo e regia di Lazzaro Calcagno.

La rappresentazione, a ingresso gratuito, si terrà sulla scalinata del Pantheon. La prenotazione è obbligatoria a questo link.

Si tratta di una vera e propria Spoon River genovese, nella quale parole, testo e musica daranno voce alle vite di personaggi famosi e persone comuni sepolte a Staglieno: da Giuseppe Mazzini a Fabrizio De André, da Fernanda Pivano a Emanuele Luzzati, da Nino Bixio a Gilberto Govi fino al Milite Ignoto e alla “signora delle nocciole”.

“Lo spettacolo – spiega il regista Lazzaro Calcagno – nasce dal desiderio di dare voce a un luogo straordinario della nostra Genova, il Cimitero Monumentale di Staglieno, attraverso le storie, i personaggi e le memorie che custodisce. È un viaggio tra passato e presente, tra parole, musica e teatro, alla ricerca di quelle voci che il tempo non è riuscito a cancellare. Il teatro ha anche il compito di andare a cercare la cultura là dove spesso è nascosta, per riportarla alla luce e condividerla con il pubblico”.

Sul palco sette attori (Antonio Carlucci, Sara Damonte, Matilde Delfino, Francesco M. Giacobbe, Antonella Margapoti, Manuela Salviati ed Emanuele Vito) e due musicisti (Paolo Donnini e Matteo Troilo) daranno vita agli “spiriti” del cimitero genovese. Staglieno si trasformerà così per una sera da luogo di memoria a luogo vivo, attraversato dalle storie che hanno contribuito a costruire l’Italia: un racconto corale che metterà in scena la pluralità delle radici identitarie del Paese, rendendo accessibile e contemporaneo il patrimonio storico-culturale di Staglieno.

Dopo il debutto agli Staglieno Days, “Le Voci di Staglieno” approderà venerdì 28 novembre al teatro Il Sipario Strappato di Arenzano, proseguendo il suo percorso di valorizzazione della memoria e del patrimonio culturale attraverso il linguaggio del teatro.