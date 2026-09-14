Le passeggiate urbanistiche sbarcano a Sampierdarena, Pontedecimo e San Quirico: date e programmi

Genova. Dopo l’esordio a Pegli, Pra’ e Voltri, questa settimana le “passeggiate urbanistiche” organizzate dal Comune di Genova sbarcano nei Municipi II Centro Ovest e V Val Polcevera.

Si comincia mercoledì 16 settembre a Sampierdarena, con ritrovo alle ore 18.00 in via Sampierdarena 34, davanti alla sede municipale. Tappa successiva sabato 19 settembre a Pontedecimo (appuntamento ore 10.00 in via Poli/piazza dei Partigiani Caduti per la Libertà, vicino agli uffici anagrafe) e San Quirico (ore 11.30 circa, piazzetta Pietro Cattaneo).

Con questa iniziativa, l’Assessorato all’Urbanistica e l’Amministrazione comunale intendono promuovere un percorso partecipativo per l’inserimento, nel nuovo Piano Urbanistico Comunale (PUC), dei perimetri dei 19 centri storici che hanno dato origine alla Grande Genova. L’obiettivo è quello di riconoscere e valorizzare i nuclei urbani storicamente consolidati, considerandoli come elementi fondamentali di una città policentrica, sostenibile e orientata ai principi della città dei 15 minuti.

“Invito le cittadine e i cittadini di Sampierdarena, Pontedecimo e San Quirico a partecipare a questi momenti di ascolto e osservazione condivisa dei quartieri che, alla definizione dei perimetri dei centri storici dei territori che hanno dato vita alla “grande Genova”, accompagnano l’obiettivo, altrettanto ambizioso, di costruire, assieme alla cittadinanza, una lettura collettiva dei quartieri, valorizzando luoghi, memorie e relazioni di ogni singola comunità e trasformarli in scelte urbanistiche coerenti con la storia e l’identità di ciascuna delegazione cittadina – spiega l’assessora a Città dei 15 minuti e Urbanistica, Francesca Coppola – Camminando insieme attraverso le strade e le piazze dei quartieri, capiremo dove una comunità si riconosce, quali spazi considera centrali, quali percorsi, piazze, edifici, margini e relazioni danno identità a un quartiere: ciò ci consentirà di conoscere le specificità di ogni territorio per costruire strumenti urbanistici più vicini ai bisogni delle persone”.

La partecipazione alla passeggiata è libera: si consiglia di indossare scarpe comode. Per gli iscritti all’Ordine degli Architetti è previsto il riconoscimento dei crediti formativi professionali.

IL CALENDARIO AGGIORNATO DELLE PASSEGGIATE URBANISTICHE

I prossimi appuntamenti saranno nell’ordine:

– 26 settembre, ore 10.00/13.00, Sestri Ponente (via Sestri 34 fronte Municipio) e Borzoli (piazza della chiesa di Santo Stefano)

– 30 settembre, ore 18.00/19.30, Bolzaneto (piazza Riccardo Rissotto/via Pastorino, vicino agli uffici anagrafe)

– 10 ottobre, ore 10.00/13.00, Molassana (piazza dell’Olmo di fronte alla sede del Municipio IV Media Val Bisagno) e Struppa (piazza Suppini)

– 14 ottobre, ore 17.00/18.30, Rivarolo (piazza Pallavicini, di fronte agli uffici anagrafe)

– 24 ottobre, ore 10.00/13.00, Bavari (piazza San Giorgio di Bavari) e Apparizione (piazza Luigi Pitto)

– 7 novembre, ore 10.00/13.00, Quarto (piazzale Crispi) e Quinto

– 11 novembre, ore 17.00/18.30, Cornigliano (giardini Melis)

– 14 novembre, ore 10.00/13.00, Nervi e Sant’Ilario.