L’azienda genovese React4Life scelta dal Pentagono per sviluppare contromisure mediche

Genova. La ricerca ligure conquista l’America. React4Life, nata con l’ambizione di trasformare la ricerca scientifica in benefici concreti per l’industria, la sanità e la società, è stata scelta dal governo statunitense per sviluppare contromisure mediche alle minacce chimiche, biologiche, radiologiche e nucleari.

React4Life, azienda biotech nata a Genova, ha sviluppato una tecnologia microfisiologica innovativa capace di riprodurre fedelmente la biologia umana in laboratorio. “La piattaforma human-on-chip MIVO – si legge sui canali social – supera i limiti dei tradizionali saggi in vitro e dei modelli animali, migliorando l’affidabilità e la capacità predittiva in diversi ambiti applicativi: test farmacologici, medicina personalizzata, immuno-oncologia, dermocosmesi e nutraceutica“.

“Una notizia che ha dell’incredibile, se si pensa che non più tardi di dieci anni fa, ancora startup, React4Life vinceva la SmartCup regionale. Da quel giorno, pur mantenendo sede nell’incubatore BIC di Filse, tanta strada è stata fatta, grazie alle indubbie capacità di Silvia Scaglione e Maurizio Aiello, ricercatori del Cnr che si sono messi in gioco in questa sfida, ma anche all’apporto regionale che ha consentito oggi all’impresa di varcare i limiti europei e conquistare l’attenzione del Pentagono”, sottolineano il presidente di Regione Liguria Marco Bucci e l’assessore allo Sviluppo economico Alessio Piana

“Un risultato che ci stimola, ancor di più, a continuare ad accompagnare nuove idee d’impresa a diventare, come in questo caso, storie di successo”, concludono.