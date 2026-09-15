  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Passaggio

Lavoro, Leroy Merlin apre nuove selezioni per manager: tempo indeterminato e 45k all’anno

Richiesti profili "interessati al commercio, alla valorizzazione del prodotto e appassionati del cliente"

parcheggio leroy merlin

Genova.  Leroy Merlin, azienda multispecialista leader nel settore del miglioramento della casa, lancia una vasta campagna di recruiting su due fronti, mirata a rafforzare la propria squadra a ogni livello di carriera. L’azienda annuncia l’apertura delle selezioni per Allievi Manager e per Manager su tutto il territorio nazionale, Genova compresa.

Nella nota stampa diffusa dalla azienda si parla del percorso lavorativo dei futuri nuovi manager: il percorso Allievi. Pensata per giovani neolaureati pronti a rivoluzionare il mondo del retail, questa opportunità permette di immergersi nella gestione di team e nello sviluppo di strategie commerciali su scala nazionale. Protagonista è il programma “Talentiamo”, un percorso di formazione pratico di 12 mesi basato su tutoring costante e sfide sul campo. L’offerta prevede un inserimento iniziale con contratto a tempo determinato (12 mesi, III livello CCNL DMO, RAL di 29.584€) finalizzato alla stabilizzazione a tempo indeterminato. Il pacchetto d’ingresso è arricchito da contributi per l’affitto, premi collettivi e un esclusivo piano di azionariato diffuso. 

Per professionisti con una consolidata esperienza nel retail o nella GDO, invece, Leroy Merlin offre un ruolo chiave nella guida operativa e strategica dei reparti, con l’obiettivo di massimizzare redditività e performance del team. La proposta prevede un contratto a tempo indeterminato (1° livello CCNL DMO) con una RAL competitiva tra i 34.500€ e i 45.000€. Al compenso fisso si sommano un sistema incentivante basato sui risultati, la partecipazione all’azionariato del Gruppo Adeo, programmi di welfare aziendale e una solida assistenza sanitaria integrativa. 

Queste opportunità di recruiting si inseriscono pienamente nella filosofia di crescita di Leroy Merlin. L’azienda offre un ambiente dove ogni collaboratore e ogni collaboratrice è incoraggiato a prendere l’iniziativa e a diventare protagonista del proprio sviluppo. Attraverso la fiducia, la responsabilità e un forte spirito di squadra, Leroy Merlin si impegna a costruire percorsi di carriera solidi, valorizzando il talento e la passione a ogni livello. 

Come candidarsi

Per la posizione di Allievo Manager sul territorio nazionale ecco il link

Per la posizione di Manager di Negozio sul territorio nazionale ecco il link 

Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.