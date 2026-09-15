Lavoro, Leroy Merlin apre nuove selezioni per manager: tempo indeterminato e 45k all’anno

Genova. Leroy Merlin, azienda multispecialista leader nel settore del miglioramento della casa, lancia una vasta campagna di recruiting su due fronti, mirata a rafforzare la propria squadra a ogni livello di carriera. L’azienda annuncia l’apertura delle selezioni per Allievi Manager e per Manager su tutto il territorio nazionale, Genova compresa.

Nella nota stampa diffusa dalla azienda si parla del percorso lavorativo dei futuri nuovi manager: il percorso Allievi. Pensata per giovani neolaureati pronti a rivoluzionare il mondo del retail, questa opportunità permette di immergersi nella gestione di team e nello sviluppo di strategie commerciali su scala nazionale. Protagonista è il programma “Talentiamo”, un percorso di formazione pratico di 12 mesi basato su tutoring costante e sfide sul campo. L’offerta prevede un inserimento iniziale con contratto a tempo determinato (12 mesi, III livello CCNL DMO, RAL di 29.584€) finalizzato alla stabilizzazione a tempo indeterminato. Il pacchetto d’ingresso è arricchito da contributi per l’affitto, premi collettivi e un esclusivo piano di azionariato diffuso.

Per professionisti con una consolidata esperienza nel retail o nella GDO, invece, Leroy Merlin offre un ruolo chiave nella guida operativa e strategica dei reparti, con l’obiettivo di massimizzare redditività e performance del team. La proposta prevede un contratto a tempo indeterminato (1° livello CCNL DMO) con una RAL competitiva tra i 34.500€ e i 45.000€. Al compenso fisso si sommano un sistema incentivante basato sui risultati, la partecipazione all’azionariato del Gruppo Adeo, programmi di welfare aziendale e una solida assistenza sanitaria integrativa.

Queste opportunità di recruiting si inseriscono pienamente nella filosofia di crescita di Leroy Merlin. L’azienda offre un ambiente dove ogni collaboratore e ogni collaboratrice è incoraggiato a prendere l’iniziativa e a diventare protagonista del proprio sviluppo. Attraverso la fiducia, la responsabilità e un forte spirito di squadra, Leroy Merlin si impegna a costruire percorsi di carriera solidi, valorizzando il talento e la passione a ogni livello.

Come candidarsi

Per la posizione di Allievo Manager sul territorio nazionale ecco il link



Per la posizione di Manager di Negozio sul territorio nazionale ecco il link