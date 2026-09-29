Lavagna, inaugurato questa mattina il nuovo ascensore del cimitero cittadino

Lavagna. È stato inaugurato questa mattina, alla presenza del sindaco Gian Alberto Mangiante e di gran parte dell’Amministrazione comunale, il nuovo ascensore del cimitero cittadino di Lavagna. Presenti all’evento anche il vicesindaco Elisa Covacci, il consigliere con delega ai Servizi Cimiteriali Luca Mangiante, il consigliere con delega alla Sanità Antonella Orbo, l’assessore Luca Sanguineti, l’assessore alla Cultura Chiara Oneto, l’assessore all’Arredo Urbano Danilo Bersaglio. Al loro fianco anche il vescovo Monsignor Giampio Devasini, il parroco della parrocchia di Santo Stefano don Federico Tavella, il presidente dell’Unione Italiana Ciechi Niccolò Pagliettini, Marco Carbone dell’associazione NoiHandiamo, Giuseppe De Franco della Consulta Disabili del Tigullio, oltre ai rappresentanti delle varie ditte che hanno contribuito alla realizzazione del progetto.

L’intervento rappresenta un importante lavoro di abbattimento delle barriere architettoniche, pensato per rendere più facilmente accessibili i diversi livelli del cimitero e garantire una maggiore autonomia alle persone con difficoltà motorie.

Un’opera fortemente voluta dal consigliere comunale con delega ai Cimiteri, Luca Mangiante, che ha seguito il progetto affinché potesse trovare concreta realizzazione. L’ascensore collega i tre livelli della struttura: il piano stradale, in corrispondenza dell’ingresso nord e dell’area parcheggio, e i due livelli sottostanti. La struttura, in vetro e acciaio, è stata inoltre progettata con attenzione al contesto circostante e alle future esigenze di ampliamento del cimitero principale.

Il progetto, sempre individuato come prioritario dall’Amministrazione comunale, oggi trova finalmente compimento grazie alle economie di bilancio che hanno consentito di reperire le risorse necessarie, nonostante la complessa situazione finanziaria dell’Ente.

«Questa inaugurazione è il risultato di un vero lavoro di squadra – sottolinea il sindaco Gian Alberto Mangiante – Fin dal nostro insediamento abbiamo considerato quest’opera fondamentale per la cittadinanza e abbiamo lavorato affinché potesse diventare realtà. È stato un percorso che ha visto l’impegno del consigliere Luca Mangiante e degli uffici comunali, ma soprattutto ha trovato l’appoggio dell’intera Amministrazione. Oggi consegniamo alla città un intervento concreto, che migliora l’accessibilità di un luogo importante per tutta la nostra comunità e rappresenta un ulteriore passo nel percorso di abbattimento delle barriere architettoniche».

«Sono particolarmente soddisfatto – aggiunge il consigliere Luca Mangiante – perché si tratta di un intervento che abbiamo fortemente voluto e che risponde a un’esigenza concreta di tante persone. Rendere il cimitero più accessibile significa garantire maggiore dignità e autonomia a tutti i cittadini».

L’intervento costituisce inoltre un tassello importante nella programmazione degli interventi di riqualificazione e adeguamento del cimitero cittadino, in vista anche delle future esigenze di ampliamento della struttura.