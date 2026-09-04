Lavagna, estate di eventi da sold out tra tradizione, musica e un gran finale di stagione

Lavagna. Si avvia alla conclusione un’estate straordinaria per la città di Lavagna. Cartellone ricco, piazze gremite e un’affluenza di residenti e turisti superiore alle aspettative, hanno caratterizzato i mesi estivi del 2026, confermando la città come uno dei poli culturali, enogastronomici e d’intrattenimento più vivaci della Riviera di Levante .

Un’offerta autentica, capace di raccontare e valorizzare l’identità del territorio. Anche quest’estate Lavagna ha proposto un calendario di manifestazioni che, anno dopo anno, sono cresciute, ampliando sempre di più il proprio bacino di pubblico e conquistando residenti e visitatori. Da Festivart al Busking Contest, dal cinema all’aperto dedicato ai più piccoli al Festival dei Burattini. Sono tante le iniziative che hanno registrato un importante riscontro di pubblico e che, nel tempo, sono diventate appuntamenti attesi e riconoscibili dell’estate lavagnese.

Grande successo anche per i due tributi musicali che Lavagna propone ogni anno, così come per gli appuntamenti dedicati al teatro e alla comicità, capaci di coinvolgere un pubblico sempre più ampio.

Inoltre, grazie allo spirito di squadra che ha visto lavorare fianco a fianco l’Amministrazione Comunale, il CIV, il Corpo Bandistico e i Sestieri di Lavagna, il palinsesto estivo ha potuto contare su grandi appuntamenti che richiamano migliaia di cittadini e turisti:

• La 14 ª edizione di Musica e Gusto: l’evento che ha trasformato le vie e le piazze del borgo in un palcoscenico a cielo aperto, proponendo concerti dal vivo e eccellenze della tradizione gastronomica locale.

• La 10 ª edizione di Medioevo con Gusto: il suggestivo viaggio nel tempo attraverso un ricco programma di intrattenimento con giochi in legno d’epoca, esibizioni, danze storiche, giullari, cartomanti e spettacoli itineranti.

• La 76ª Torta dei Fieschi: la rievocazione storica si è confermata il fiore all’occhiello dell’estate lavagnese, incantando il pubblico con il corteo medievale, i giochi e la distribuzione del celebre dolce, attirando migliaia di persone nel cuore della città.

• Le visite guidate della Città e del Cimitero: un successo straordinario hanno riscosso i percorsi culturali e storici guidati. Le visite tra i caruggi del centro e alla scoperta del Cimitero, hanno registrato un’ottima affluenza, confermando il grande interesse per la storia e le bellezze architettoniche di Lavagna.

Un’estate che conferma la capacità di Lavagna di costruire un’offerta turistica autentica, identitaria e di qualità, attraverso manifestazioni che crescono nel tempo e contribuiscono a rendere la città sempre più attrattiva – dichiara l’amministrazione comunale – Ringraziamo tutti coloro che hanno partecipato e chi, con il proprio lavoro e la propria passione, ha reso possibile questa estate di eventi.

Finito il periodo estivo, a Lavagna comincia un calendario musicale autunnale che prende il via domani, sabato 5 settembre alle 21:30, con “Morricone, concerto in formazione decimino” e proseguirà con una serie di concerti in Auditorium Campodonico ogni primo sabato del mese, fino a dicembre.