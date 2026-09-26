Lavagna, ecco il nuovo ascensore al servizio del cimitero: inaugurazione il 29 settembre

Lavagna. Verrà inaugurato martedì 29 settembre alle ore 10, presso l’ingresso nord del cimitero cittadino di Lavagna, il nuovo ascensore a servizio del principale camposanto cittadino.

L’impianto collegherà i tre livelli del cimitero: il piano strada, direttamente collegato all’area di parcheggio che dispone di circa 20 posti auto, e i due livelli sottostanti.

Si tratta di un intervento particolarmente importante sotto il profilo dell’abbattimento delle barriere architettoniche e dell’accessibilità, che consentirà alle persone con ridotte capacità motorie di raggiungere più agevolmente i diversi livelli del cimitero. L’ascensore è infatti dimensionato per accogliere anche le carrozzine, rendendo più agevole l’utilizzo anche da parte di utenti con disabilità o con bambini piccoli al seguito.

Realizzato in vetro e acciaio, l’impianto è stato progettato con particolare attenzione all’inserimento nel contesto e al rispetto del decoro dell’ambiente circostante. La nuova struttura rappresenterà inoltre un’infrastruttura funzionale in vista dei futuri ampliamenti previsti per il cimitero cittadino.

“L’intervento era stato previsto già nel corso del primo mandato dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Gian Alberto Mangiante e trova oggi concretizzazione grazie all’impegno profuso dal consigliere con delega ai servizi cimiteriali Luca Mangiante e all’utilizzo di economie di bilancio accantonate nel corso degli anni, nonostante la complessa situazione finanziaria dell’ente”, spiega l’amministrazione