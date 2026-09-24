  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Fregato

L’amico broker ma non gli paga l’assicurazione dello scooter: lui si prende una multa da 1500 euro e lo denuncia per truffa e appropriazione indebita

Gli aveva dato un regolare contrassegno ma non aveva versato i soldi alla compagnia assicurativa

polizia locale genova controlli

Genova. Un anno fa aveva affidato a un conoscente broker, di cui si fidava, il compito di pagare il premio assicurativo del suo scooter. Gli aveva consegnato  285 euro e in cambio aveva ricevuto un apparentemente regolare contrassegno.

Ad agosto di quest’anno il figlio, a cui aveva prestato il mezzo, viene fermato per un controllo dalla polizia locale di Genova. Lo scooter non è assicurato, cosi scatta la maximulta, oltre 1500 euro in totale tra proprietario e conducente e 5 punti in meno sulla patente del figlio.

A quel punto l’uomo, un 54enne artigiano che risiede nel Tigullio, chiede spiegazioni all’amico broker che confessa di aver avuto “alcuni problemi con i suoi soci”. Gli chiede di non denunciarlo e promette di pagare tutto, multa e danni. Ma non succede proprio nulla. Così, due giorni fa l’artigiano, attraverso l’avvocato Giuseppe Maria Gallo, ha presentato denuncia nei confronti dell’uomo, un professionista di Chiavari, per appropriazione indebita e truffa.

pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.