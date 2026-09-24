L’amico broker ma non gli paga l’assicurazione dello scooter: lui si prende una multa da 1500 euro e lo denuncia per truffa e appropriazione indebita

Genova. Un anno fa aveva affidato a un conoscente broker, di cui si fidava, il compito di pagare il premio assicurativo del suo scooter. Gli aveva consegnato 285 euro e in cambio aveva ricevuto un apparentemente regolare contrassegno.

Ad agosto di quest’anno il figlio, a cui aveva prestato il mezzo, viene fermato per un controllo dalla polizia locale di Genova. Lo scooter non è assicurato, cosi scatta la maximulta, oltre 1500 euro in totale tra proprietario e conducente e 5 punti in meno sulla patente del figlio.

A quel punto l’uomo, un 54enne artigiano che risiede nel Tigullio, chiede spiegazioni all’amico broker che confessa di aver avuto “alcuni problemi con i suoi soci”. Gli chiede di non denunciarlo e promette di pagare tutto, multa e danni. Ma non succede proprio nulla. Così, due giorni fa l’artigiano, attraverso l’avvocato Giuseppe Maria Gallo, ha presentato denuncia nei confronti dell’uomo, un professionista di Chiavari, per appropriazione indebita e truffa.