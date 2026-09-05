Tentano un furto in appartamento in centro città ma la polizia arriva in tempo, ladri denunciati

Genova. La polizia di Stato di Genova ha fermato e denunciato due uomini per tentato furto in abitazione.

Nella serata di venerdì 4 settembre, nella zona di Corvetto, in centro città, le volanti sono intervenute in seguito alla segnalazione di un residente di via Bertani. L’uomo aveva notato due soggetti armeggiare in maniera sospetta nei pressi del portone del suo palazzo.

La polizia, arrivata in pochi minuti, ha poi individuato uno dei due uomini, entrambi tra i 25 e i 35 anni, mentre tentava di nascondersi dietro un’auto parcheggiata.

Controllato, aveva con sé di un paio di guanti in lattice, sequestrati.

Negli stessi istanti gli agenti hanno udito dei rumori di sterpaglie provenire dal giardino di un’abitazione vicina, e dopo essersi arrampicati su un albero, hanno raggiunto il secondo ladro, che stava provando a nascondersi dietro un cespuglio.

Anche lui, perquisito, è stato trovato in possesso di un paio di guanti in lattice e di uno spray urticante non conforme alla normativa vigente.

La proprietaria del giardino dove i ladri avevano provato ad entrare era in casa e non si era accorta di nulla.