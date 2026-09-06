La scuola d’infanzia di Rivarolo sarà intitolata a Margherita Hack

Genova. Puntare lo sguardo in alto, oltre i banchi di scuola, per imparare a non porre mai limiti alla propria curiosità. La Scuola dell’Infanzia dell’Istituto Comprensivo Rivarolo, situata in Piazza D. Pallavicini 6, porterà ufficialmente il nome di Margherita Hack: la Giunta comunale di Genova ha infatti approvato il provvedimento che esprime parere favorevole all’intitolazione, accogliendo la richiesta partita direttamente dal territorio, dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio d’Istituto.

Non un semplice cambio di targa, ma la scelta di radicare nella quotidianità dei più piccoli il volto e i valori di una delle menti più brillanti e libere del Novecento. L’astrofisica, celebre in tutto il mondo per i suoi studi sulle stelle e per la straordinaria capacità di rendere la scienza accessibile a chiunque, diventa così il punto di riferimento stabile per le bambine e i bambini che muovono i primi passi nel mondo dell’istruzione nella delegazione della Val Polcevera.

«Intitolare una scuola dell’infanzia a Margherita Hack significa piantare un seme di curiosità e di libertà nel terreno più prezioso che abbiamo: la mente dei nostri bambini- dichiara l’assessora all’Istruzione e ai Servizi Educativi del Comune di Genova, Rita Bruzzone- Genova sceglie di ispirarsi a una donna straordinaria, capace di unire il rigore assoluto della ricerca scientifica a una travolgente passione civile. Vogliamo che i nostri piccoli, e in particolare le bambine, crescano sapendo che non esistono barriere o ruoli prestabiliti quando si tratta di inseguire i propri sogni, che si tratti di esplorare l’universo o di cambiare il mondo. Mettere il suo nome su una scuola significa dire a ogni studente che la conoscenza è lo strumento più potente per essere liberi».

La delibera approvata dalla Giunta, su proposta dell’assessora Bruzzone, compie così l’ultimo passaggio amministrativo comunale prima della trasmissione della documentazione alla Prefettura e all’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria, completando un percorso condiviso con il territorio e fortemente voluto dalla comunità scolastica di Rivarolo.