La Sampdoria Primavera ribalta il risultato (3-1) contro una coriacea Entella

Bogliasco. Sul green di Bogliasco, Sampdoria ed Entella si incontrano per la seconda partita del Campionato Primavera 2 ed in fase d’avvio sembrano essere i ragazzi di Felice Tufano ad impadronirsi del terreno di gioco con piacevoli trame che tuttavia non impensieriscono più di tanto i giovani di Massimo Melucci, che anzi, ben lungi da impressionarsi per la blasonata maglia degli avversari e forti anche di un tifo in preponderanza levantino, riescono a passare in vantaggio alla prima sortita in contropiede dell’intelligente Atale, che salta sulla destra Montani e mette in mezzo un preciso rasoterra su quale si avventa Venturini, mettendo in rete la palla dello 0-1

I blucerchiati non si abbattono e sfruttando un anomalo cooling break concesso dal direttore di gara al momento della battuta di un corner al loro favore, alla ripresa del gioco sfruttano la decontrazione dei difensori dell’Entella, che lasciano a Amarandei il tempo di raccogliere in mischia la palla riveniente dal corner e di girarsi su se stesso per fulminare l’incolpevole Mazzino.

Prima di andare al riposo sul risultato di parità, al 37° Cernic deve sostituire l’acciaccato Montani (con Valenza che si sposta a fare il terzino sinistro ed il neo-entrato serbo canadese che si piazza destra); dopo di che i biancoblù rientrano in campo nella ripresa con Botto al posto di Matei Mario e che poi al 57° inseriscono anche Giangreco per l’altro Matei.

Passano un paio di minuti e anche Tufano fa ricorso alla panchina, dando spazio a Cosi per Angotti e Visintin per Fiorucci e risulta questa la mossa vincente, perché l’ex mezzala del Lecco, Cosi , dimostra di avere piedi buoni, mentre l’ex reggiano Visintin risulta determinante nell’azione del sorpasso blucerchiato, guadagnandosi un rigore all’ 81°.

Penalty che il capitano Mezzotero si fa parare da Mazzino, che tuttavia nulla può sul pronto tap in del centravanti dalla doppia nazionalità (Italia/Azerbaigian) che ha già assaggiato la prima squadra di Corradi in un paio di occasioni, sia pur per pochi minuti

Per difendere il vantaggio del 2-1, Tufano all’87° fa ancora una doppia sostituzione (Berni e Costantini per Valenza e Amarandei) ed i suoi ragazzi ci riescono talmente bene a proteggere la vittoria, tanto da andare in contropiede quattro contro uno al 95°, con Cosi che impegna Mazzino in una prima disperata parata, prima di incassare la terza segnatura ad opera di uno scattante Visintin, bravo a spingere in rete la respinta del portiere dell’Entella

Finisce con i blucerchiati festanti in campo per la bella vittoria 3-1, raggiunti dal giovanissimo De Sario in stampelle a gioire con loro.