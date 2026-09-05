La Sampdoria Primavera esordisce con un pareggio a Mantova

Genova. Parte con un pareggio in trasferta, la nuova avventura di Felice Tufano alla guida della Primavera blucerchiata

Il tecnico ha schierato in avvio questa formazione

Bianchi; Valenza, Piermattei, Bozino, De Sario; Angotti, Fiorucci, Lelli; Pistone, Gallea, Amarandei

A disposizione: Borgia, Cernic, Berni, Mondani, Visentin, Galante, Rodella, Bazzurro, Illiano, Greco, Murati

Nel corso della partita sono suibentrati Cernic, Murati, Rodella e Illiano nel tentativo di sbloccare la partita che ai punti la Samp meritava di vincere.

I ragazzi di Tufano sono partiti bene, con De Sario e Piermattei molto sicuri di sé in difesa e Pistone capace di colpire un palo nella prima frazione di gioco, con tante occasioni da goal non sfruttate anche per un po’ di leziosità

Nella ripresa il match è stato più equilibrato e la nota più saliente è stata appannaggio di Bianchi, che ha salvato il risultato quando un avversario gli si parato davanti palla al piede dopo un contropiede

Un punto in trasferta va comunque accettato come positiva base di partenza.