La Russa a Portofino: “Grillo rivela la manovra di potere del campo largo”. Poi la battuta su Salis

Portofino. Tutti gli chiedono di Vannacci, ma lui invoca (e alla fine ottiene) la domanda su Beppe Grillo: “È l’altra faccia della medaglia, già smonta i 5 Stelle: mette in difficoltà da un lato Conte e soprattutto la narrazione che rende possibile il campo largo in cui sono insieme Renzi, Bonelli e Fratoianni”. Forse non è un caso che il presidente del Senato Ignazio La Russa scelga la Liguria, e in particolare l’evento organizzato dall’agenzia di comunicazione di Giovanni Toti sul molo di Portofino, per buttare la palla nel campo avversario e allontanare l’attenzione dai pensieri che affliggono la coalizione di governo.

Lo storico rappresentante della destra è arrivato ai Portofino Talks insieme all’ex governatore ligure e fondatore di Philia Associates, che in questi giorni sta portando in piazzetta il gotha dell’impresa e della politica italiana, perlopiù di area centrodestra. Intorno a lui diversi esponenti genovesi e liguri di Fratelli d’Italia, ma non solo. A intervistarlo sul palco, lo storico volto di Mediaset Paolo Liguori e il vicedirettore della Stampa Luciano Tancredi.

Beppe Grillo, sostiene La Russa, “a differenza di Vannacci non vuole creare un nuovo partito, non vuole neanche candidarsi”. Eppure “rende evidente la manovra strettamente di pura conquista del potere e non di possibilità di un cambiamento che lui, nella sua visione, ha comunque portato avanti, perché ha fatto nascere comunque un partito che ha avuto un sacco di consensi”.

Su Roberto Vannacci comunque il giudizio non è tenero: “Per il momento è un rafforzamento del centrosinistra. Vannacci era di centrodestra, non è che l’abbiamo cacciato. Era vicepresidente del secondo partito del centrodestra e ha deciso di fare un suo partito, legittimo. Ha deciso di votare contro il governo, legittimo. Ha deciso di raccogliere i trasfughi del centrodestra, quelli che hanno pensato che non li avremmo ricandidati, legittimo. Ma è anche legittimo dire: che c’entrano con noi? Non basta avere qualche cosa in comune nel programma”.

Sul femminicidio vuole rimarcare le distanze: “Io trovo di avere un’opinione completamente diversa. Quando c’è un’emergenza come quella, il provvedimento non solo vale per la sua natura intrinseca, cioè per la sanzione che commina, vale anche come fatto di immagine, come indirizzo, come stimolo a battersi fortemente perché diminuiscano o si annullino le uccisioni di donne ad opera di uomini che non sanno stare al mondo con le proprie fidanzate, mogli o amanti che siano”.

Parlando di campo largo, arriva immancabilmente una domanda in cui si cita la sindaca Silvia Salis, ancora indicata come possibile leader. La Russa risponde così: “Io preferirei la Salis, quella di sinistra, quella che occupa le case. Quella mi piacerebbe molto, perché interpreta bene tutta l’ambizione di una certa sinistra”.