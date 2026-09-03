La New Racing for Genova al Rally Val d’Aveto e al Rally Città di Torino

Genova. La scuderia New Racing for Genova si appresta a recitare un ruolo da protagonista nel fine settimana del 5-6 settembre in occasione del 10° Rally Val d’Aveto, valevole per la Coppa Rally Zona 2, che avrà come centro nevralgico Santo Stefano d’Aveto, nell’entroterra genovese. Il sodalizio si presenta ai nastri di partenza con equipaggi in tutte le principali categorie, pronti a dare battaglia per la classifica assoluta e per i successi di classe.

Nella classe regina Rally 2, la squadra punta sull’esperienza e la qualità di tre equipaggi, tutti impegnati anche nella coppa Over 55. Ad aprire l’elenco con il numero 1 sulle portiere sarà Maurizio Rossi, affiancato alle note da Paolo Zanini a bordo della nuova Lancia Ypsilon Rally 2 Integrale. A completare l’attacco della scuderia nella categoria Rally2 ci saranno Alberto Biggi in coppia con Christian Trivellato sulla Škoda Fabia numero 7 e Luigi Guardincerri insieme a Michele Guastavino, anch’essi al via su una Fabia con il numero 9.

In classe R3 difenderanno i colori della scuderia Alex Zerega ed Alessia Lanteri su Renault Clio RS con il numero 21. Nella Rally 4 riflettori puntati sul giovane equipaggio Under 25 composto da Matteo Massimo Garbarino e Simone Bottino su Peugeot 208 GT Line numero 27; subito dopo, nella stessa classe, partiranno Enrico Maria Volpi ed Alessandro Cervi su Renault Clio RS. In classe Rally 4/R2, la New Racing for Genova schiererà due Peugeot 208 VTi affidate a Luca Formentera con Walter Morando (numero 37) e ad Ivan Biggio con Marta De Paoli (numero 40).

Grande concentrazione di forze nella classe Rally 5, dove tre Renault Clio RS Line promettono di recitare un ruolo primario. Saranno al via l’equipaggio formato da Riccardo Chiapparoli ed Alessandro Albertazzi con la vettura numero 42, Ambrogio Adani e Chiara Crosa (numero 44) e gli esperti Davide Craviotto e Fabrizio Piccinini che hanno il numero 47. A chiudere la spedizione al Rally Val d’Aveto sarà l’equipaggio di Alessia Beroldo e Nicolò Franca, pronti a ben figurare in classe RS 1.4 Plus a bordo della Peugeot 106 Rallye numero 80.

Nello stesso week end la New Racing for Genova sarà anche al via del Rally Città di Torino, prova della Coppa Rally Zona 1. Con il numero 11 daranno battaglia sulle strade amiche Mauro Tessa ed Alessia Abelli in gara con una Škoda Fabia R5. Il 23 è stato assegnato alla Renault Clio con cui Ennio Bini e Denise Bolletta lotteranno per il vertice di classe Rally3 mentre nella Rally4 ci sono Loris Perino e Federico Di Ninno con il numero 33 sulle fiancate della loro Lancia Ypsilon HF. Nella stessa classe (numero 39) troviamo anche Roberto Checchia e Nicolò Barla.